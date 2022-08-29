Заслуженный художник России Карнабеда госпитализирован после смертельного ДТП

Вадим Карасев

Художника Николая Карнабеду доставили в больницу после ДТП в Амурской области

Скульптор, член Союза российских писателей и заслуженный художник России Николай Карнабеда госпитализирован после смертельного ДТП в Ивановском районе Амурской области. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Автомобиль Карнабеды вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли две пассажирки 1944 и 1924 годов рождения. Художника доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Николай Карнабеда родился Белогорске Амурской области в 1948 году. С 1984 по 2001 годы он был председателем Амурской организации Союза художников России. Художник является лауреатом премии Амурского комсомола за серию портретов строителей БАМа, лауреатом премии Амурской администрации в области литературы и искусства за создание памятника Муравьеву-Амурскому в Благовещенске, а также кавалером нагрудного знака «За заслуги в культуре».