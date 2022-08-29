Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
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Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника

Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки последствий аномальной жары в Европе. Фотографию выложили в официальном Telegram-канале госкорпорации.

По информации синоптиков, лето 2022 года отличается аномально высокими температурами и небольшим количеством осадков на территории Западной и Центральной Европы. В течение трех месяцев было побито несколько погодных рекордов. Дневная температура в некоторых регионах Европы достигала +43 градусов, а в португальском Алижо поднималась до +47 градусов.


"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок реки Луары, пострадавшей от обмеления. Как отмечают очевидцы, самую длинную реку Франции теперь можно перейти вброд. Из-за климатических изменений песчаные отмели, которые видны невооруженным глазом, тянутся гораздо дальше обычного, большие острова в русле соединяются с берегом, а в некоторых местах люди могут практически перейти с одного берега на другой пешком.

"Космический аппарат "Канопус-В" запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории", — пишут представители "Роскосмоса".
Снимок реки Луары, обмелевшей из-за засухи в Европе (фото кликабельно)

Ruposters разбирал особенности и причины текущей засухи в Европе. Из-за отсутствия осадков и резкого увеличения температуры воздуха высыхают реки также в Азии, на Ближнем Востоке и в США. Аналитики Евросоюза констатируют, что данная засуха в перспективе может оказаться самой разрушительной за 500 лет и продлиться до зимы. 

С проблемой обмеления сталкиваются реки Рейн (Германия), Луара (Франция) и По (Италия), крайне важные не только для ирригации, но и для торгового судоходства. В Европейском космическом агентстве подчеркивают, что большая часть Европы в данный момент ощущает последствия сухого и жаркого лета в виде лесных пожаров и засухи.

В результате обмеления в реках Чехии, Нидерландов и Германии из-под воды показались так называемые "голодные камни". В средние века они служили отметками критического понижения уровня воды и, соответственно, предвестниками голода. Если засуха затянется, изменение климата драматически повлияет на промышленность, темпы грузоперевозок, энергетику и производство продуктов питания. Сбои в логистике, в свою очередь, приведут к росту цен на коммунальные услуги.

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По материалам: uposters.ru

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