Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках
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Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках

Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко рассказала о компрометирующих фото. Анастасия Костенко внезапно столкнулась с волной хейта. Многодетная мама отреагировала на негатив в свой адрес. Жену Дмитрия Тарасова атаковали в Сети. Анастасию обвинили не только в эскорте, но и в том, что она родила детей вовсе не от футболиста, а от своего тренера. Обычно жена спортсмена сохраняет хладнокровие, однако в этот раз не сдержалась. Костенко резко ответила на слухи. «Вчера и сегодня получаю порции негатива, оскорблений, унижений, проклятий и угроз. Опять куча одних и тех же чужих голых фото с порносайтов, которые хотят присвоить мне. Под каждой фотографией извергается вулкан яда. Достали уже, вот реально», — эмоционально заявила Анастасия.
Многие присылают ей снимки похожих на нее девушек и обвиняют во всех смертных грехах, а мужа призывают сдать ДНК-тест на отцовство. Костенко отметила, что такой негатив начался после комментария публичной персоны, но не стала называть ее имени. Пользователи решили, что речь идет об Ольге Бузовой. Дмитрий на этой неделе предложил бывшей жене совместный проект, а та ответила резким отказом. Анастасия обнародовала картинку с портретом Игоря Николаева и намекнула на его хит «Выпьем за любовь». «Есть подозрения, что вы перестали пить за любовь. Вот оно что!» — с юмором ответила многодетная мама на критику со стороны Ольги. Участница конкурса «Мисс мира-2014» также обратилась к фанатам Бузовой. «Если на вас так влияют новости, то пишите, пожалуйста, главным героям, а не мне. Я не собираюсь нести ответственность за слова, произнесенные не мной. Я отвечаю только за себя и своих несовершеннолетних детей», — резюмировала Костенко.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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