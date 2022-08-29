Звезда фильмов для взрослых Riley Steele (Райли Стил) отмечает 35 лет! Она ушла, но вернулась в кино (16 фото)

Вадим Карасев

Сегодня для всех поклонников взрослого кино праздник, ведь одна из самых известных актрис этого жанра - Riley Steele - отмечает юбилей. И, кстати, про известность - это не преувеличение. Райли, во-первых, очень богата - ее состояние оценивается в 20 миллионов долларов, а, во-вторых, недавно вернулась после перерыва, чтобы начать сниматься редко, но метко. Выглядит как соседская девчонка.