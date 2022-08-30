17 провальных случаев, когда люди сделали всё, как сказано в рецепте, но результат всё равно не вдохновил
Быть шеф-поваром дано не каждому. Кому-то покажется легче простого приготовить что-то экзотическое и вкусненькое, а с кого-то семь потов сойдёт, пока он варит макароны с сыром. Для этого гуру кулинарии давно решили облегчить жизнь поварам-первоклашкам и создали для них подробные рецепты, в которых расписан каждый шаг. Помогло ли им это? Скажем так — не всем.
Торт «Корпорация монстров»
Испекла сама себе торт на день рождения!
Согласно инструкции…
Я просто решила попробовать сделать японский воздушный бисквит…
Ожидание vs реальность
Первый раз попробовала приготовить фаршированные перцы. Ожидание и реальность не совпали. Научитесь пользоваться фритюрницей, друзья!
Кто-то печёт лучше других… особенно лучше меня
«Воздушные» блинчики
Друг пытался приготовить блин в форме Дональда Дака
Сделано строго по рецепту на коробке
Муж пытался сделать дочери торт на день рождения. Могу найти сходства
С инструкцией всё в порядке. Может, они просто использовали крошечные кружки?
Во всём виноват рецепт
Я пытался произвести впечатление на свою девушку какой-нибудь простой выпечкой. Инструкция неправильная.
Фламинго решили прилечь
И это мы ещё использовали меньше глазури, чем было рекомендовано на упаковке
Только два ингредиента для домашней пасты… что могло пойти не так?
В планах сегодня приготовить самый вкусный домашний бургер
Перевоплощение ёжика
Пока я был на карантине, моя девушка приложила все усилия, чтобы испечь торт в виде ёжика. Но он превратился в злую маску вуду.