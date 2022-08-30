19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022
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19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

Вручение премии MTV Music Video Awards 2022 — важное событие для мировой музыкальной индустрии. Оно прошло 28 августа в Нью-Джерси. Мероприятие ознаменовалось не только награждением номинантов, но и обсуждением главных образов красной дорожки. Многие знаменитости не стали изменять себе и пришли в ярких, запоминающихся нарядах, которые тут же привлекли внимание прессы и фотографов. Предлагаем вам взглянуть на них и оценить, а также ознакомиться со списком победителей премии. Забегая вперёд, скажем, что особенно отличились ребята из Red Hot Chili Peppers — они не только победили в двух важных номинациях, но и сделали этот вечер по-настоящему особенным. Легенды на века!

Рэперша и актриса Лиззо

Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X

Dia Dipasupil

В этом году в нарядах преобладал чёрный цвет. Знаменитости активно дополняли свои образы флористическими принтами, стразами, кристаллами, пушистыми элементами декора.

Рок-группа Maneskin

Dimitrios Kambouris

Певица Тейлор Свифт

Dia Dipasupil / Dimitrios Kambouris

Автор-исполнитель Конан Грей

Arturo Holmes

Актриса Хлоя Файнман

Arturo Holmes

Бразильская певица Анитта

Arturo Holmes

Ямайская дэнсхолл-исполнительница Чинси Лин Ли

Catherine Powel

Актриса Сабрина Карпентер

Dimitrios Kambouris

Рэпер Toosii

Arturo Holmes

Актриса София Карсон

Dia Dipasupil

Группа Blackpink

 Arturo Holmes

Рэпер Джек Харлоу

Dia Dipasupil

Модель Эшли Грэхэм

Cindy Ord

Группа Red Hot Chili Peppers

Cindy Ord

Певица Хлоя Бэйли

Johnny Nunez

Американская певица Бекки Джи

Arturo Holmes

Церемония MTV Music Video Awards известна своей эпатажной модой. Поэтому встретить здесь обычные наряды практически невозможно. Образы на мероприятии всегда яркие, причудливые, шокирующие, но никогда не скучные.

Рэпер Snoop Dogg

Cindy Ord

Американская рэперша Doechii

Dia Dipasupil 

Теперь, когда вы вдоволь налюбовались замечательными нарядами, можно переходить к списку победителей MTV Video Music Awards 2022. Он выглядит следующим образом:


Альбом года — Гарри Стайлс «Harry’s House»
Группа года — BTS
Исполнитель года — Bad Bunny
Лучший новый артист — Дав Кэмерон
Лучшая песня — Билли Айлиш с песней «Happier Than Ever»
Видео года — Тейлор Свифт «All Too Well»
Лучший k-pop клип — Лиса из Blackpink «LALISA»
Лучшее видео со смыслом — Лиззо «About Damn Time»
Лучшее альтернативное видео — Maneskin «I Wanna Be Your Slave»
Лучшее латиноамериканское видео — Анитта «Evolver»
Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers «Black Summer»
Лучшее поп-видео — Гарри Стайлс «As It Was»
Лучшая совместная работа — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»
Лучшие визуальные эффекты — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»
Лучшее видео — Тейлор Свифт «All Too Well»
Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж «Do We Have A Problem»
Лучшее R&В видео — The Weeknd «Out of Time»
Главная песня лета — Джек Харлоу «First Class»
MTV Vanguard Award — Ники Минаж
Глобальная икона — Red Hot Chili Peppers
# Интересное
По материалам: twizz

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