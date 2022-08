19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022

Вручение премии MTV Music Video Awards 2022 — важное событие для мировой музыкальной индустрии. Оно прошло 28 августа в Нью-Джерси. Мероприятие ознаменовалось не только награждением номинантов, но и обсуждением главных образов красной дорожки. Многие знаменитости не стали изменять себе и пришли в ярких, запоминающихся нарядах, которые тут же привлекли внимание прессы и фотографов. Предлагаем вам взглянуть на них и оценить, а также ознакомиться со списком победителей премии. Забегая вперёд, скажем, что особенно отличились ребята из Red Hot Chili Peppers — они не только победили в двух важных номинациях, но и сделали этот вечер по-настоящему особенным. Легенды на века!

Рэперша и актриса Лиззо

Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X

Dia Dipasupil

В этом году в нарядах преобладал чёрный цвет. Знаменитости активно дополняли свои образы флористическими принтами, стразами, кристаллами, пушистыми элементами декора.

Рок-группа Maneskin

Певица Тейлор Свифт

Автор-исполнитель Конан Грей

Актриса Хлоя Файнман

Бразильская певица Анитта

Ямайская дэнсхолл-исполнительница Чинси Лин Ли

Актриса Сабрина Карпентер

Рэпер Toosii

Актриса София Карсон

Группа Blackpink

Рэпер Джек Харлоу

Модель Эшли Грэхэм

Группа Red Hot Chili Peppers

Певица Хлоя Бэйли

Американская певица Бекки Джи

Dimitrios KambourisDia Dipasupil / Dimitrios KambourisArturo HolmesArturo HolmesArturo HolmesCatherine PowelDimitrios KambourisArturo HolmesDia DipasupilArturo HolmesDia DipasupilCindy OrdCindy OrdJohnny NunezArturo Holmes

Церемония MTV Music Video Awards известна своей эпатажной модой. Поэтому встретить здесь обычные наряды практически невозможно. Образы на мероприятии всегда яркие, причудливые, шокирующие, но никогда не скучные.

Рэпер Snoop Dogg

Американская рэперша Doechii

Cindy OrdDia Dipasupil

Теперь, когда вы вдоволь налюбовались замечательными нарядами, можно переходить к списку победителей MTV Video Music Awards 2022. Он выглядит следующим образом:

Альбом года — Гарри Стайлс «Harry’s House»Группа года — BTSИсполнитель года — Bad BunnyЛучший новый артист — Дав КэмеронЛучшая песня — Билли Айлиш с песней «Happier Than Ever»Видео года — Тейлор Свифт «All Too Well»Лучший k-pop клип — Лиса из Blackpink «LALISA»Лучшее видео со смыслом — Лиззо «About Damn Time»Лучшее альтернативное видео — Maneskin «I Wanna Be Your Slave»Лучшее латиноамериканское видео — Анитта «Evolver»Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers «Black Summer»Лучшее поп-видео — Гарри Стайлс «As It Was»Лучшая совместная работа — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»Лучшие визуальные эффекты — Lil NasX и Джек Харлоу «Industry Baby»Лучшее видео — Тейлор Свифт «All Too Well»Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж «Do We Have A Problem»Лучшее R&В видео — The Weeknd «Out of Time»Главная песня лета — Джек Харлоу «First Class»MTV Vanguard Award — Ники МинажГлобальная икона — Red Hot Chili Peppers