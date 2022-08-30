25+ минут геймплея Persona 5 с Xbox, игра скоро выходит в Game Pass

Вадим Карасев





В октябре этого года Persona 5 Royal выходит на приставках Xbox и сразу в Game Pass. Игроки давно ожидали прибытие легендарной серии на приставки Microsoft, и уже скоро станет доступна Persona 5, а после добавят в подписку еще две части — Persona 3 и Persona 4.

Atlus и SEGA опубликовали новое геймплейное видео, которое демонстрирует работу игры Persona 5 на приставках Xbox. Ниже можно посмотреть ролик, который длится более 25 минут с геймплеем проекта.

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Напомним, выходит Persona 5 Royal на Xbox и в Game Pass уже 21 октября. Издание Royal будет включать в себя 40+ DLC, которые выходили для игры.