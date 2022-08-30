Агата Муцениеце рассказала об аде в личных отношениях

33-летняя актриса Агата Муцениеце высказалась о личной жизни. Артистка заявила, что ей надоела «красивая картинка» в социальных сетях, за которой многие прячут свою истинную личную жизнь. Телезвезда рассказала, что для нее самое главное в отношениях. Исполнительница роли в сериале «Закрытая школа» развелась с Павлом Прилучным после девяти лет семейной жизни. У бывших супругов остались двое детей: Тимофей и Мия. Спустя два года после расставания с Муцениеце актер сериала «Мажор» снова женился. Несмотря на то, что Павлу приписывали роман с актрисой Мирославой Карпович, которую поклонники Агаты называли разлучницей, он вступил в брак с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Ведущая шоу «Голос. Дети» намекнула на то, что как в браке с Прилучным не всё было гладко. Агата отметила, что ей надоело притворяться в социальных сетях, когда в жизни происходят неприятные события. Актриса много работает над собой и не ждет помощи.«У нас у всех достаточно минусов, и у меня самой они тоже есть. Зная про это, я очень много работаю над собой. Я уверена, что сама себя не подведу», — заверила Муцениеце. Артистка пояснила, что так же стала себя позиционировать и в личных отношениях. «Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — призналась кинодива. Актриса долгое время строила идеальную семью с Прилучным, какой их и считали в шоу-бизнесе. Однако после развода Агата рассказала, что Павел поднимал на нее руку и злоупотреблял спиртным. Сейчас Муцениеце считает, что в отношениях оба человека должны хотеть быть вместе. Телезвезда предположила, что мужчина может даже изменить, но действительно влюбленному человеку это будет неинтересно. «Самое главное в отношениях — когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать. Вот это для меня идеальный тандем. Но я не уверена, что найду такой вариант», — высказалась Агата в интервью журналу «ОК».