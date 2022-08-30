Аккаунт недели. Телеграм-канал "Русский шаффл" для меломанов — о главных хитах прошлого и фрешменах
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Аккаунт недели. Телеграм-канал "Русский шаффл" для меломанов — о главных хитах прошлого и фрешменах

Аккаунт недели. Телеграм-канал "Русский шаффл" для меломанов — о главных хитах прошлого и фрешменах

В рубрике "Аккаунт недели" сегодня рассказываем о телеграм-канале "Русский шаффл" (28,8 тысяч подписчиков), который поможет разобраться в истории отечественной поп-музыки и расскажет о заслуживающих внимания меломанов новинках.

Кто

Телеграм ведет музыкальный критик Олег Кармунин. Кармунин довольно известный в своей области эксперт, он писал колонки для Forbes, Life, Esquire (ныне "Правила жизни"), "Известий" и других изданий. Он также является автором проекта "История русской попсы", который выходит на одноименном YouTube-канале.


О чем

"Русский шаффл" — это, с одной стороны, энциклопедия русскоязычной музыки, а с другой — дайджест актуальных новостей шоу-бизнеса. Открывая канал, вы садитесь в машину времени и так и несетесь на ней: из поста о том, являются ли кумиры 90-х "Иванушки Int." нашим ответом группе ABBA, врываетесь прямиком в современную рок-сцену и знакомитесь с певицей Лилу, которая зажигает на MORE Fest в Санкт-Петербурге в наши дни.


Группа "Иванушки Int." на обложке журнала "Птюч" в 1996 году

Кроме того, в канале регулярно появляются довольно занятные посты, которые можно было бы объединить в рубрику "Знаете ли вы, что...". Тут и архивные афишы, и советские клипы, и бэкстейджи концертов 90-х, и любопытные факты: например, о том, что в клипе Наташи Королевой "Маленькая страна" есть пасхалка с названиями групп русского рока, а рефрен "Фаины" группы "На-на" взят у турецкой певицы?.

Не проходит Кармунин и мимо актуальных тем вроде скандалов с отменой концертов и политическими высказываниями музыкантов. Ну а за новинками российской музыкальной индустрии тут легко следить благодаря авторским рецензиям, в которых Кармунин рассказывает об альбомах и клипах, претендующих на звание "музыка будущего". Среди последних жанров, к которым стоит прислушаться в прямом смысле этого слова, — гиперпоп.


Бонус: все это можно обсуждать непосредственно с автором и его подписчиками. Комментарии в канале открыты, иногда там разгораются нешуточные споры, но куда без этого в интернете.

Для кого

Подписаться стоит всем, кто считает себя меломаном и не морщит нос, услышав о "русской попсе" (хотя она тут флагманская тема, но, вообще, заходит речь и о роке, и о рэпе). Тем, кого современная музыка не особо вдохновляет, канал все равно будет интересен ностальгическими находками, которые можно тут же обсудить с единомышленниками и поделиться воспоминаниями о первых дискотеках. В таких чатах на канале обычно царит весьма ламповая атмосфера, а иногда в процессе этих обсуждений находятся раритеты вроде неизданных песен или выясняются малоизвестные факты.


Глеб Самойлов и Влад Сташевский
Наталья Ветлицкая на обложке журнала "Олимп" в 1994 году
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Хроника
По материалам: spletnik.ru

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