Александр Серов пошел на кардинальные перемены внешнего вида и сильно удивил поклонников своим преображением
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Александр Серов пошел на кардинальные перемены внешнего вида и сильно удивил поклонников своим преображением

Александр Серов пошел на кардинальные перемены внешнего вида и сильно удивил поклонников своим преображением

На днях дочь певца Александра Серова опубликовала свежий снимок со своим отцом. На нем артист предстал похудевшим и помолодевшим. Поклонники обрадовались такому преображению своего кумира, специалисты пластической хирургии пытаются определить, чем воспользовался Серов для достижения такого результата.


Чтобы выяснить, делал ли Александр Николаевич пластическую операцию, журналисты издания «Prozvezd.info» решили обратиться за комментарием к хирургу Юрию Качине. Специалист поделился своим мнением о том, какие изменения произошли во внешности певца и благодаря каким процедурам удалось этого достичь.


Пластический хирург считает, что Серов, вероятно, пользовался аппаратными методами коррекции внешности – воздействием фокусированного ультразвука и игольчатым микролифтингом. Эти способы позволяют уплотнить подкожный жир после похудения и сократить количество кожи, сделать ее боле подтянутой.


Специалист также указал и на имеющиеся проблемы во внешности. Так, у Серова осталось нависание века. Это говорит о том, что певец не пользовался блефаропластикой – операциями в области глаз.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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