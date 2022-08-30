Американская нефтяная компания пригрозила России судом
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Американская нефтяная компания пригрозила России судом

Американская нефтяная компания пригрозила России судомExxonMobil пригрозила судебным иском к России ради выхода из «Сахалина-1»

Американская нефтяная компания ExxonMobil пригрозила властям России судебным иском в случае, если ей не позволят продать долю в совместном проекте «Сахалин-1» и окончательно выйти из него, пишет The Wall Street Journal.

По мнению руководства ExxonMobil, действия российских властей ущемляют права компании и мешают ей безопасно выйти из проекта. Речь идет об указе президента Владимира Путина, запрещающем инвесторам из «недружественных» стран продавать доли в российских стратегических активах топливно-энергетического комплекса без специального разрешения от правительства.

Еще до выхода указа ExxonMobil объявила о намерении выйти из «Сахалина-1». По словам представителя компании Кейси Нортона, некоторое время назад ее руководство направило российскому правительству уведомление о разногласиях, которое подразумевает урегулирование конфликта в досудебном порядке.

В документе также отмечен срок, к которому стороны должны прийти к согласию. В противном случае ExxonMobil намеревается обратиться в суд. Конкретную дату издание не называет.

ExxonMobil принадлежит 30 процентов в «Сахалине-1». Остальной капитал распределен между «Роснефтью» (20 процентов), индийской ONGC (20 процентов) и японским SODECO (30 процентов).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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