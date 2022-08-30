Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией

Вадим Карасев

Yeni Şafak: компании из США ищут способ торговать с Россией через Турцию в обход санкций

Американские компании, покинувшие российский рынок из-за конфликта на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

По их информации, многие американские компании, которые хотят обойти антироссийские санкции Запада, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Источники издания рассказали, что в последние месяцы количество подобных предложений выросло.

Издание отмечает, что сейчас американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия-Турция-Дубай-США, покупая товары из России.

Среди основных товаров, которые американские компании хотят покупать у России, названы нефтехимические продукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения, химикаты, водные продукты и алкогольные напитки. Отмечается, что после введения санкций против России тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации.

Газета напомнила, что посол США в Анкаре Джефф Флейк говорил о пяти тысячах американских компаний, готовящихся к выходу из России, которые указали в качестве своего адреса Турцию. Таким образом они пытаются извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей компаний в регионе, считает он.

США угрожают Турции санкциями

Турция на сегодняшний день остается единственным членом НАТО, который не ввел санкции против России. По словам министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза, у Турции есть действующий контракт с Россией по газу, страна не может присоединиться к санкциям в сфере энергетики.

На фоне этого США оказывают давление на Анкару, угрожая ввести рестрикции в отношении Анкары. В частности, The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что США предостерегают турецкие компании от сотрудничества с физическими и юридическими российскими лицами, оказавшимися под санкциями. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо пригрозил турецким компаниям «проблемами», отметив, что они рискуют подпасть под американские ограничения.

Позднее также стало известно, что сотрудники Центрального разведывательного управление (ЦРУ) США угрожали бизнесменам Турции из-за их торговых связей с Россией.

В частности, Вашингтон угрожал сотрудникам строительных компаний, сотрудничающих с российскими организациями. Так, сотрудник ЦРУ спрашивал бизнесменов из жилищного сектора о том, сколько домов они продали россиянам, в какой валюте формировали цену, по какому каналу была произведена оплата.

Планы на будущее

WSJ в конце августа также писала, что власти США перешли к новой стадии реализации санкций против России — Вашингтон решил отслеживать «пособников» Москвы в обходе ограничений.

По информации газеты, ударить планируется по сохраняющимся импортным и экспортным потокам, обеспечивающим российской армии возможность продолжать действия на Украине. Нацелиться намерены на банки и криптоплатформы, которые помогают России сохранять доступ к иностранным валютам.

Кроме того, Вашингтон хочет добиться от стран, не присоединившихся к санкциям, таких как Китай и Индия, снизить объемы поставок в Россию и средств, которые от них получает Москва.

