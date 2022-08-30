Аналитики указали на отсутствие энтузиазма среди клиентов криптофондов
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Аналитики указали на отсутствие энтузиазма среди клиентов криптофондов

Аналитики указали на отсутствие энтузиазма среди клиентов криптофондов


Оборот криптовалютных инвестиционных продуктов с 20 по 26 августа ($901 млн) опустился до минимума с октября 2020 года, а отток средств продолжился третью неделю подряд ($27 млн). Такие оценки привели аналитики CoinShares.


Данные: CoinShares.

«Хотя [...] отчасти такая динамика обусловлена сезонными эффектами, мы также видим проявление сохраняющейся апатии после недавнего снижения цен. Нам представляется, что осторожность связана с ястребиной риторикой ФРС», — объяснили специалисты.


В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $29 млн. В структуры, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован приток средств ($1 млн).


Данные: CoinShares.

Впервые за последние десять недель зафиксирован отток из продуктов на базе Ethereum ($0,9 млн). По фондам на основе других альткоинов не наблюдалось значительных изменений.


Напомним, президент Euro Pacific Capital Питер Шифф спрогнозировал падение биткоина к $10 000.


Ранее глава Galaxy Digital Майк Новограц отметил, что ждет сохранения цены первой криптовалюты в диапазоне $20 000–$30 000.


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# Экономика coinshares, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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