Андрей Малахов остался без шоу в последний момент
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Андрей Малахов остался без шоу в последний момент

Андрей Малахов остался без шоу в последний момент
Съемки шоу Андрея Малахова приостановили. Возможно их возобновят позднее. Как стало известно, съемки нового шоу телеведущего Андрея Малахова «Малахов» должны были начаться буквально на днях – 30 и 31 августа. Но их отменили в самый последний момент. Как удалось выяснить журналистам, связано это с тем, что в новую телесетку на неделю с 5 по 11 сентября ток-шоу не поставили. Однако программа все равно выйдет, но несколько позже. Премьеру перенесут на вторую половину сентября. Как отмечают создатели программы, снимать сейчас шоу не актуально. К середине сентября программа устареет, сообщает kp.ru. Напомним, новое шоу Андрея Малахова будет рассказывать об успехах и проблемах обычных людей и пытаться им помочь.
Напомним, Андрей Малахов не может пожаловаться на отсутствие работы. Он выпускает одни из самых рейтинговых развлекательных программ на нашем ТВ. В выходные дни у Малахова несколько программ, которые поставили в прайм-тайм «России»: в субботу выходит развлекательная программа «Привет, Андрей!», в воскресенье – «Песни от всей души». Душевные, семейные, песенные передачи с историями про настоящих людей и музыкантов из народа – без интриг и прочей «желтизны». Надо отметить, что и сам телеведущий сильно изменился к началу нового сезона. Если судить по последним снимкам, Малахов перестал носить парик, так смущавший публику последний год. Правда, пока у ведущего короткая прическа ежиком, из-за чего он кажется растрепанным, но стилисты на «России 1» наверняка смогут подобрать ему стильную укладку.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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