Анну Семенович в бикини раскритиковали поклонники за стертый пупок

Певица и ведущая Анна Семенович переборщила с фотошопом. Певица, ратующая за пышные формы, тем не менее к своим фотографиям подходит с другими требованиями. Анна Семенович всегда говорила, что ее устраивает быть женщиной с пышными формами и она гордится своей фигурой. «Ни один мужчина, который был допущен до моего шикарного тела, не жаловался», — откровенно отвечала она на вопросы поклонников. Но когда дело дошло до фотографий в купальнике, артистка решила приукрасить себя фотошопом, и таким избыточным, что на это сразу обратили внимание поклонники.«Какой же лютый фотошоп… пупок стерт», «А что с пупком? Уходит в никуда?». «Да и рука странновата. Фоторедактора уволить», «Всё супер, только хотелось бы меньше фотошопа! Анна, вы и так прекрасны», «Косячный фотошоп получился», «Ну зачем фотошоп? Какая есть, такая и красивая!», «Смиритесь со своим телом или ретушируйте правильно», «Блин, все занимаются фотошопом. Но это уже косяк на косяке, перебор!», — написали фолловеры. Надо отдать должное певице: она одна из немногих звезд, которые прямо рассказывают поклонникам, на какие жертвы идут ради красоты. Недавно Анна, вдохновившись опытом сделанной липосакции, рассказала, что решилась ещё на одну процедуру. Певица подтянула овал лица и стерла с лица видимые возрастные изменения. Омолодившаяся звезда без стеснения показала в Сети кадры из кабинета косметолога. Артистка перенесла безоперационную подтяжку лица на ультразвуковом аппарате.