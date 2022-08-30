Арсен Захарян и братья Миранчуки: 5 самых сексуальных молодых футболистов России

Тарасов и Смолов точно в прошлом! Вы замечали, что завидные женихи-спортсмены почему-то практически поголовно справляют свадьбы, едва перевалив за 20 лет?

И их девушек можно понять: окольцевать будущую звезду хочет каждая. А ведь эти перспективные парни еще и красавцы как на подбор! Мы собрали пятерых пока еще не занятых звезд, чтобы полюбоваться на них вместе с вами.

Арсен Захарян

Футбольному вундеркинду из Самары — Арсену Захаряну — всего 19, но его имя вот уже несколько дней красуется на первых полосах газет. Все потому, что сильные спортивного мира обсуждают переход полузащитника московского «Динамо» в лондонский «Челси».

Сумма отсупных, прописанная в контракте игрока, поразит вас... Целых 15 миллионов евро. Помешать сделке могут финансовые аспекты денежных перечислений из-за ситуации в мире. Но агент красавчика уверяет, что «все очень близко».

Арсен выступает за основную команду «бело-голубых» с 2020 года, в 52 матчах он забил 13 голов и сделал 16 результативных передач. Лакомый кусочек, который может заблистать на «Стэмфорд Бридже» и не только.

Многие известные спортсмены только поддерживают Захаряна и надеются на удачный трансфер. А мы надеемся, что парень останется обладателем все такой же скромной улыбки. И да, юный гений не афиширует личную жизнь, но по слухам, пока свободен.

Станислав Магкеев

Защитник «Локомотива», владикавказец Станислав Макгеев в детстве питал страсть к единоборствам, что, впрочем, неудивительно. Однако в подростковом возрасте переключился на мяч. И правильно сделал — это у него получается еще лучше, чем борьба. В 2020 году был номинирован на премию «Первая пятерка», которую традиционно вручают лучшему молодому футболисту России.

А еще наш герой попадает под прицел не только спортивных комментаторов, но и светской хроники: однажды его застали не очень трезвым на вечеринке… Все бы ничего, но дело было накануне важной игры. Конечно, такое поведение мы одобрить никак не можем, но разве это станет поводом не смотреть его фото?

Засняли секс-символ, кстати, с бывшей женой Александра Кержакова — Миланой Тюльпановой. «Это был очень большой и важный урок. Думаю, все происходит в нужное время. Я учусь. Нужно понимать, что ты несешь какую-то ответственность, что маленькие детишки хотят равняться на тебя, — делился Стас переживаниями после инцидента. — Дома отнеслись крайне отрицательно. Конечно, мне было стыдно и неудобно перед семьей, командой, болельщиками. Но так случается в жизни».

Антон и Алексей Миранчуки

Братья Миранчуки пока не женаты, хотя девушки у них уже есть. Упс! Но официально 26-летние футболисты все еще свободны, и поэтому мы с радостью добавляем их в наш шорт-лист самых сексуальных игроков. Близнецы выглядят немного брутально, но это только добавляет им шарма.

Антон играет за российский «Локомотив», а Алексей — числится за итальянской «Аталантой», которая передала его в аренду «Торино», где он успел хорошо показать себя в дебютном матче.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин родился в Архангельске, а играет за московское «Динамо». Хотя в спортивных СМИ постоянно возникают сплетни об очень соблазнительных предложениях не только из России, но и из Европы. С одной стороны, в это легко поверить, а с другой — Тюкавин очень предан родному клубу. Так что нам остается только ждать. Кстати, спешим вас расстроить — у Константина есть девушка, дочь известного хоккеиста, с которой он проводит все свободное время. Красотку, размещающую откровенные снимки в соцсетях, зовут Алена Шабурова.

А вот еще интересный факт: на трибунах за спортсмена иногда болеет... Клава Кока! Им пытались приписывать роман, но дело лишь в теплых приятельских отношениях. Костя в прошлом году снялся в клипе певицы на трек «Химия» прямо на родной «ВТБ Арене» — и с тех пор ребята поддерживают отношения. Даже в интервью игрок благодарил артистку за то, что «верит в него до конца».

Андрей Мостовой

Замыкает пятерку полузащитник «Зенита» омич Андрей Мостовой — еще один брутальный обаяшка. Андрей уже имеет титул чемпиона России, но это только начало — парня любят и ценят тренеры, которые рисуют ему самые радужные перспективы и точно не дадут пропасть.

Когда мы писали этот материал, считали сердце спортсмена свободным, но буквально пару недель назад он спалился в компании бывшей девушки экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна — Виолетты Грачевой. С новой пассией 24-летняя звезда РФЛ катался на катере по каналам Санкт-Петербурга.