Binance поднялась на шестое место в глобальном рейтинге «единорогов»

Биткоин-биржа Binance с оценкой в $45 млрд заняла шестое место в глобальном рейтинге "единорогов", следует из полугодового отчета Global Unicorn Index 2022 от Hurun Research.

Криптокомпания поднялась сразу на 15 позиций. Шесть месяцев назад ее капитализация составляла $15 млрд.

Первую строчку в списке сохранила Douyin ($200 млрд). Оценка оператора медиаплатформы TikTok снизилась на $150 млрд.

На вторую строчку поднялась SpaceX Илона Маска ($125 млрд), опередив Ant Group ($120 млрд).

Топ-10 "единорогов" по капитализации. Данные: Hurun Research.

Всего в Hurun насчитали 1312 непубличных компаний с оценкой более $1 млрд в 48 странах. Их совокупная стоимость составляет $4,2 трлн, на топ-10 приходится 17,6% общего показателя

"За первые шесть месяцев года выявлено 369 новых “единорогов” — по два за день. Почти треть из них занимается финтехом, SaaS и блокчейном. 80% предоставляют услуги, а только 20% имеют физические продукты. 65% продают предприятиям и 35% — потребителям", — отметил главный исследователь Hurun Руперт Хугеверф.

США лидируют с 625 компаниями в рейтинге. За полгода их количество выросло на 138. Следом расположился Китай — 312 "единорогов" (+11).

Третье место сохранила Индия с 68 позициями в списке. За пределами страны индийские основатели создали еще 56 "единорогов".

Среди городов титул "Мировой столицы единорогов" сохранил Сан-Франциско — 176 компаний. Нью-Йорк в рейтинге обогнал Пекин — 120 против 90 стартапов.

Количество "единорогов" по странам и городам. Данные: Hurun Research.

В число топ-10 "новых лиц" в рейтинге с начала года оказались два представителя блокчейн-индустрии: оператор биржи Upbit компания Dunamu ($8 млрд) и платформа KuCoin ($6,3 млрд).

Напомним, в марте Forbes поместило основателя и CEO Binance Чанпэна Чжао на первую строчку рейтинга миллиардеров криптовалютной индустрии. Издание приписало ему состояние в $19 млрд.

В ноябре 2021 года журналисты China Caijing оценили богатство Чжао в $90 млрд. В январе в Bloomberg назвали близкий показатель — $96 млрд.