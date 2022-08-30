Битемап River City Girls Zero выходит на приставках Xbox в сентябре
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Битемап River City Girls Zero выходит на приставках Xbox в сентябре

Битемап River City Girls Zero выходит на приставках Xbox в сентябре


Недавно стало известно, что ожидаемый битемап River City Girls 2 не выйдет летом этого года на приставках Xbox, как разработчики планировали ранее. Игра не получила новое релизное окно — создатели проекта просто объявили, что он выйдет позже, чем ранее предполагалось.

Но поклонники серии River City Girls на приставках Xbox уже скоро могут ожидать релиз River City Girls Zero. Переиздание оригинальной игры 1994 года выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5 уже 13 сентября. Напомним, в феврале проект вышел на Switch, а до PC он доберется после релиза консольных версий.


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River City Girls Zero должна позволить игрокам лучше познакомиться с героями River City Girls, перед выходом второй части. Графика, музыка и игровой процесс в River City Girls Zero сохранены в стиле классической 16-битной версии 1994 года, однако игра впервые выйдет на Западе и получит локализацию.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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