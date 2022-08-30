Церковь России 31 августа 2022 года чтит память святых мучеников Фрола и Лавра

31 августа церковь чтит память святых мучеников Фрола и Лавра, которые жили во II столетии. Этот день увековечился еще и как Лошадиный праздник, поскольку святые являются покровителями этих благородных животных.

Церковь 31 августа прославляет святых Фрола и Лавра

Святые Фрол и Лавр были кровными братьями. Жили они в период II столетия в провинции Иллирик. Предания гласят, что еще в юном возрасте братья решили стать христианами и с помощью молитв могли творить чудеса. Однажды им даже удалось исцелить язычника, который также вскоре уверовал во Всевышнего.

Вскоре братьев послали строить языческий храм, поскольку и Фрол и Лавр имели талант каменщиков. Отказать они не могли, но все заработанные на строительстве деньги, отдали бедным.





В тайне братья проповедовали христианство, но продолжали возводить языческий храм. Когда он уже был готов, и поставлены идолы, Фрол и Лавр собрали в нем верующих, прочитали молитву, а статуи уничтожили. За эту самодеятельность братьев приговорили к казне. Их заживо похоронили в колодце.

Спустя несколько лет было выявлено, что мощи Фрола и Лавра нетленны и они были перенесены в Константинополь.

Традиции и приметы в церковный праздник 31 августа

В день памяти Фрола и Лавра на Руси отмечали Лошадиный праздник. 31 августа животных не заставляли работать. Даже скачки не проходили. Лошадей сытно кормили, а в гриву вплетали цветы с лентами.





Кормили лошадей сеном и овсом. Затем вели к водоемам и купали. Принято было проводить обряд утром. Занимались купанием животных мужчины. Они надевали свои лучшие рубахи и вели коней к воде.

После обеда наряженных и чистых лошадей вели в церковь, чтобы освятить. Верили крестьяне в то, что данный ритуал защитит животных от беды и болезней. Затем нужно было отвести лошадей на луг и дать им наесться досыта. Поили животных 31 августа из зимней шапки, куда заранее клали серебряную монету. Ее же потом прятали под ясли в солому.

В некоторых деревнях женщины в праздник пекли печенье в виде подковы и угощали им прохожих. А также плели венки и вешали их над дверью, чтобы защищали дом от нечисти.

Ко дню Фрола и Лавра прадеды старались уже закончить посевы озимых, поскольку 31 августа могли ударить первые заморозки. Также крестьяне верили и в то, что если до праздника не засеять поле, то в следующем году его заполнять одни сорняки, избавиться от которых будет очень тяжело.

Заканчивался Лошадиный праздник массовыми гуляньями и праздничным ужином. Ругаться и выяснять отношения в этот день запрещается.