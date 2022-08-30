ЧП: Новорожденный погиб в ДТП при выписке из роддома
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ЧП: Новорожденный погиб в ДТП при выписке из роддома

ЧП: Новорожденный погиб в ДТП при выписке из роддома
Отец не смог уберечь ни себя, ни ребенка в страшной аварии. В страшном ДТП, которое произошло в Краснодарском крае, погибли новорожденный малыш и его отец. Они как раз возвращались из роддома. Мать и старшая дочка в реанимации. СМИ обсуждают страшную аварию, которая случилась 29 августа с кубанской семьей. Мужчина в сопровождении шестилетней дочери приехал в роддом на выписку. Вместе с новорожденным и супругой они отправились домой, но около 16 часов дня попали в аварию на автодороге Славянск-на-Кубани — село Ачуево. Специалисты уже установили, что водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с ВАЗ-2109. В результате аварии погибли 30-летний водитель «девятки», а также младенец. Супруга и шестилетняя дочь находятся в реанимации. Водитель «Приоры» и его пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение на машине скорой помощи. Позже появились подробности страшного ДТП. Ребенок в момент удара был на руках матери, которая не смогла его удержать — от чего малыш оказался в багажнике. Сама женщина получила тяжелейшие травмы: пробиты легкие, раздроблен таз, выбиты зубы. Сейчас в Сети строят разные предположения относительно этого инцидента. Так, некоторые стали писать, что предполагаемый виновник ДТП был пьян, но эта информация не подтверждена. «На «Приоре» были муж с женой в стельку пьяные, так получилось, что сестра долго ждала скорую как раз с этого ужасного ДТП, и вот врач скорой говорит, что они были пьяные, отделались просто ссадинами», — отметила одна из подписчиц «АиФ». Сейчас идет вопрос о возбуждении уголовного дела. В ситуации разбираются следователи и юристы. «Как правило, в подобных случаях возбуждается уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — пояснил адвокат Антон Пуляев.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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