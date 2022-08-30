ЧП: Свадьба обернулась кровавой трагедией
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ЧП: Свадьба обернулась кровавой трагедией

ЧП: Свадьба обернулась кровавой трагедией
Молодожены так и не смогли доехать до ресторана. Трагедией закончилась так и не начавшаяся свадьба новосибирской пары, попавшей в страшное ДТП. Гости ждали новобрачных на торжественном ужине, но по дороге к ресторану в авто жениха и невесты влетела встречная машина. Жесткая авария произошла под Новосибирском 26 августа. На кадрах видно, что водитель иномарки с регистратором ехал по главной дороге, а вот черный «Датсун» с женихом и невестой выезжал со второстепенной. Эксперты считают, что шофер свадебной машины переоценил силы, не убедился в безопасности маневра и, выскочив на дорогу, получил удар в бок — из-за него жених, сидевший на заднем сидении, вылетел через окно. «На данный момент жених находится в коме под аппаратом ИВЛ. Врачи диагностировали ему ушибы обоих легких. Из-за этого сам дышать он не может. Также у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов», — говорит знакомая молодоженов. Источник рассказывает, что пара ехала на банкет и через 15 минут должна была быть на месте, но так и не доехала до ресторана. Гости были в шоке, когда услышали новости. В невменяемом состоянии и невеста — она выскочила из машины и попыталась помочь избраннику, хотя сама получила травму позвоночника и сильный удар по голове. «Жених лежал на земле, а невеста в крови стояла рядом», — говорят очевидцы происшествия, «АСТ-54». Водитель не может четко объяснить, почему не заметил помеху слева, да еще и выскочил под колеса. В социальных сетях множится количество гневных комментариев. Подписчики просят проверить водителя и выяснить, был ли он пьян в этот момент. Полиция приняла во внимание все доводы и оценила состояние водителя, у которого не нашли в крови алкоголя и запрещенных веществ. Сейчас проводится проверка и выясняются другие обстоятельства происшествия.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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