Что просят у иконы Божией Матери «Всецарица», чудеса, связанные с ней, сильные молитвы

Древняя икона Божией Матери «Всецарица» считается одной из сильнейших. На этом образе нарисована Пречистая Дева на царском троне. Она облачена в багряное одеяние, а на руках у нее младенец. Сзади Божией Матери находятся два ангела. Женщины молятся Богородице в важные моменты своей жизни. Икона творит настоящие чудеса, сказания о которых дошли до наших времен.

Значение иконы Божией Матери «Всецарица»





Образ Богородицы считается одним из сильнейших, поэтому глубоко почитается православными верующими. Лик Божией Матери символизирует чистоту и заступничество. Ее образ на этой иконе обозначает чистоту человеческой души, которая стремится к Богу.

Название «Всецарица» дано образу не просто так. Божья матерь восседает на троне. Она выглядит величественно и не походит на обычную женщину. Сияющий престол, на котором восседает Богоматерь, символизирует величие Марии, а богатые одеяния говорят о принадлежности к царственной персоне.

Даты празднования и местонахождение самого старого образа

День памяти иконы ― 31 августа. Православные христиане ранее праздновали его 18 августа по старому стилю.

Традиционно в храмах в этот день проводили особые богослужения. Некоторые образы начинают мироточить, демонстрируя свою целебную силу. Это одно из чудес, на которые способна икона «Всецарица».

Величественный образ Богоматери в оригинале находится в Греции, на святой горе Афон. Постоянное местонахождение «Всецарицы» ― соборный храм Ва­то­пед­ской оби­те­ли.

Так как посетить Афон каждый желающий не может, есть смысл помолиться «Всецарице» в российской церкви или же купить икону домой. Копии изображения Богоматери на троне можно найти в Новоспасском монастыре, женской монашеской обители в Серпухове и Свято-Троицком мужском монастыре.

История появления и чудеса





Икона «Всецарица» небольшого размера. Чудотворный образ был написан еще в XVII ве­ке. Изображение с ликом Богоматери стало символическим благословением Иосифа Исихаста своих учеников. Икону Матери Божьей в соборный храм принес в свое время Иосиф Спилеот или, как его еще называют, Пещерник.

Старец Иосиф Исихаст поведал о первом чуде у лика Богоматери. Когда-то в храм пришел юноша, чтобы преклониться перед образом святым. Однако изображение Марии озарилось дивным светом, а посетитель был отброшен неведомой силой. Он упал наземь. Молодой человек испугался и побежал к старцам. Он каялся в своих прегрешениях. Выяснилось, что гость занимался колдовством, а в храм он пришел, чтобы лично убедиться, работает ли его магия на святых иконах. После этого он поверил в чудотворную силу «Всецарицы», покаялся и бросил занятия колдовством.

Величественной иконе приписывают также исцеление от онкологии. Паломники специально приезжают на Афон, чтобы попросить исцеления. Уже известны случаи, когда даже на четвертой стадии этого тяжелого недуга наступало выздоровление. Такие случаи официальная церковь исследует и фиксирует.

Патриарх Кирилл поведал два таких чуда. Когда-то к священникам обратилась женщина, у которой муж был болен онкологией. Это была четвертая стадия, неоперабельная. Прихожанка заказала молебень, а ее супруг молился «Всецарице» и пил освященную воду. В скором времени врачи сообщили о существенном улучшении здоровья. Мужчину смогли прооперировать и он излечился.

Еще одно чудо иконы ― исцеление девушки от рака. Метастазы у нее настолько разрослись, что в какой-то момент она потеряла зрение. Но не надежду. Она и далее верила в свое исцеление, продолжая усердно молиться образу. Чудо произошло и девушка стала снова здоровой.

О чем просят в молитвах перед иконой «Всецарица»





«Всецарица» дарит покой в душе. Она оберегает семейную жизнь, помогает побеждать в сражениях и выйти на свой «истинный жизненный путь». Молитвы у иконы защищают от колдовства и нечисти. У заступницы можно просить практически все, но если просьба не нарушает христианскую этику.

Прихожане перед иконой «Всецарица» могут попросить:

исцеления, в том числе от самых тяжелых заболеваний, где официальная медицина бессильна;

наставления на верный путь;

защиты от колдовских действий, чар;

избавления от зависимостей;

благополучии близких, укреплении семьи;

душевном покое и избавлении от навязчивых мыслей.

«Всецарице» молятся перед родами. У Божией Матери просят облегчить процесс и родить здоровенького малыша. Причем молиться может не только роженица, но и ее близкие люди.

Одной из самых сильных молитв считается коленопреклонённая:

О, Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь

Молитва иконе «Всецарица» укрепляет веру, подает утешение страждущим. Перед этим образом верующие возносят молитвы об исцелении болящих раком. Это связано с тем, что именно после прошений к Божией Матери перед Ее образом «Всецарица» было явлено много чудесных исцелений от онкологических заболеваниях.

Тексты молитв перед образом Божией Матери

Во время обращения к Богородице следует быть искренним и верить в то, что сможете одержать помощь. Официальная церковь разрешает молиться своими словами, но большего эффекта можно достигнуть, если произносить слова сильнейших молитв. Вот одна из них.





Вторая молитва считается еще более сильной, поэтому ее читают перед образом «Всецарицы» на коленях. Именно эти слова произносят, прося легких родов и для того, чтобы избежать осложнений во время деторождения.





Как молиться за больного

Приступать к молитве следует после церковного покаяния на Исповеди и Причастия. Нужно попросить как можно больше людей молиться за больного хотя бы своими словами, остановив на мгновение мирские заботы. Лучше заказать церковную молитву (Сорокоуст, Обедню, молебен). Если больной не в состоянии сам читать молитву и Акафист, близкие могут читать их вслух у постели. Это принесет утешение страждущему и зачтется родственникам и друзьям за спасительный труд, когда всем придется предстать на Страшном Суде перед Богом.











