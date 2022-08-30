Дана Борисова озвучила болезнь босого Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов без ботинок гулял по улицам. Видео, на котором Бари Алибасов, босой, идет по московской улице, при этом пошатываясь, и запинается во время разговора, встревожило многих. По мнению телеведущей Даны Борисовой, продюсер серьезно болен. Она уверена: Алибасов страдает болезнью Альцгеймера, при которой возрастные люди многое забывают, не узнают родных и нередко теряются, не в силах найти дорогу домой. Борисова возмущена ситуацией: она считает, что Бари Каримовича бросили близкие после того, как получили от него все, что могли, — квартиры, деньги, протекции.Кроме родных, Дана обвиняет и участников группы «На-На», которые стали звездами благодаря Алибасову, а сегодня ничем ему не помогают. «Все попользовались и забили», — цитирует слова Даны Борисовой издание «МК» со ссылкой на «Экспресс газету».