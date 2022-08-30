Дана Борисова озвучила болезнь босого Бари Алибасова
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Дана Борисова озвучила болезнь босого Бари Алибасова

Дана Борисова озвучила болезнь босого Бари Алибасова
Продюсер Бари Алибасов без ботинок гулял по улицам. Видео, на котором Бари Алибасов, босой, идет по московской улице, при этом пошатываясь, и запинается во время разговора, встревожило многих. По мнению телеведущей Даны Борисовой, продюсер серьезно болен. Она уверена: Алибасов страдает болезнью Альцгеймера, при которой возрастные люди многое забывают, не узнают родных и нередко теряются, не в силах найти дорогу домой. Борисова возмущена ситуацией: она считает, что Бари Каримовича бросили близкие после того, как получили от него все, что могли, — квартиры, деньги, протекции.
Кроме родных, Дана обвиняет и участников группы «На-На», которые стали звездами благодаря Алибасову, а сегодня ничем ему не помогают. «Все попользовались и забили», — цитирует слова Даны Борисовой издание «МК» со ссылкой на «Экспресс газету».
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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