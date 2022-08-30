День 30 августа в истории

Международный день жертв насильственных исчезновений.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 21 декабря 2010 года. Инициатива учреждения такой даты принадлежит Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных-исчезнувших.

День Республики Татарстан.

30 августа 1990 года Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

Первым государством в регионе была Волжская Булгария, созданная на рубеже IX-X веков. Затем Булгария стала частью Золотой Орды, после распада которой в XV веке возникло Казанское ханство. В 1552 году оно было присоединено к Русскому государству.

27 мая 1920 года на территориях части Казанской и Уфимской губернии была создана Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика (с июня 1937 года - Татарская АССР). В августе 1990 года она была преобразована в Татарскую ССР. С февраля 1992 года — современное название.

Впервые День Республики Татарстан отметили в 1991 году. К этой дате приурочено также и празднование дня рождения столицы республики — Казани.

Международный день китовой акулы.

Праздник, учрежденный в 2012 году, призван рассказать о биологической роли китовых акул и привлечь внимание к проблеме их истребления.

Китовая акула — крупнейшая из ныне существующих видов акул. Ее длина составляет 18-20 метров, а вес — порядка 34 тонн. Впервые она была описана в 1828 году английским натуралистом Эндрю Смитом.

Несмотря на свой размер, китовая акула не представляет никакой опасности для человека. Она питается преимущественно планктоном, изредка поедая мелкую стайную рыбу (анчоусов, сардин и мелких скумбрий). Именно благодаря размерам и рациону она и получила своё имя.

59 лет назад (1963) начала свою работу «горячая линия» Вашингтон — Москва, предназначенная для связи руководителей СССР и США.

С предложением установить прямую связь между лидерами двух стран в разгар Карибского кризиса выступили американцы, когда спецслужбам США понадобилось 12 часов на дешифровку сообщения Никиты Хрущева. Советский Союз эту инициативу поддержал.

В июне 1963 года был заключен Меморандум о взаимопонимании, согласно которому по маршруту Вашингтон - Лондон — Копенгаген — Стокгольм -Хельсинки — Москва организовывался канал связи. В рекордно короткие сроки через Атлантический океан был протянут специальный кабель с использованием самых совершенных изолирующих материалов.

30 августа 1963 года по нему было отправлено первое пробное сообщение. Из США в СССР была передана фраза, которая содержала все буквы английского алфавита: «The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back» («Быстрая бурая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки»).

Впервые «горячая линия» Вашингтон — Москва в полную силу заработала в дни арабо-израильской войны 1967 года — тогда было передано около 20 сообщений.

Последними руководителями двух стран, которые обменивались посланиями по «горячей линии» были Михаил Горбачев и Рональд Рейган. В 1991 году между Кремлем и Белым домом была установлена прямая телефонная связь.

104 года назад (1918) на московском заводе Михельсона было совершено покушение на В.И. Ленина.

Закончив выступление на митинге, он собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали выстрелы. Ленин был тяжело ранен. Лица стрелявшего никто не видел, лишь шофер вождя революции заметил женскую руку с браунингом. Через несколько минут была задержана эсерка Фанни Каплан. По утверждению окружающих, именно она стреляла в Ленина. Каплан свою вину признала, сказав, что «дальнейшее существование Ленина подрывало веру в социализм». Спустя три дня она была расстреляна по приговору ВЧК. Покушение на В.И. Ленина и убийство утром того же дня председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого стало поводом к официальному развязыванию Красного террора.

149 лет назад (1873) была открыта Земля Франца-Иосифа.

Открытие совершила австро-венгерская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера. Путешественники дали архипелагу имя правившего в то время императора Австро-Венгерской монархии Франца Иосифа I.

Много лет Земля Франца-Иосифа никому не принадлежала. В 1901 году экспедиция под командованием Степана Макарова установила на одном из остовов архипелага российский флаг. В 1926 году декретом Совета Народных Комиссаров эта территория была включена в состав СССР. А спустя три года здесь, на острове Гукера, заработала первая советская научно-исследовательская станция.

Земля Франца-Иосифа входит в состав Архангельской области России. Архипелаг состоит из 191 острова общей площадью 16,1 тысяч кв. километров. 85% его территории покрыто льдом.

193 года назад (1829) в Москве на площади Тверской заставы была заложена Триумфальная арка.

Она была сооружена на месте деревянной, которая была установлена в 1814 году к торжественной встрече возвращавшихся из Европы победоносных русских войск. Памятник быстро обветшал, и в 1826 году Николай I повелел построить в Москве Триумфальную арку, похожую на те, какие возводились в то время в Петербурге. Проект, который был разработан архитектором Осипом Бове, в апреле 1829 года был утвержден императором.

30 августа состоялась торжественная закладка арки. В основание будущего памятника была вмурована бронзовая дощечка с надписью: «Сии Триумфальные ворота заложены в знак воспоминания торжества российских воинов в 1814 году и возобновления сооружением великолепных памятников и зданий первопрестольного града Москвы, разрушенного в 1812 году нашествием галлов и с ними двунадесяти языков». Строительство из-за нехватки денег и бездействия городских властей растянулось на пять лет. Торжественное открытие Триумфальной арки состоялось 20 сентября 1834 года.

Памятник простоял на площади Тверской заставы более 100 лет. В 1936 году площадь было решено реконструировать, и арка была разобрана.

В 1965 году Совет Министров СССР, учитывая «…большую художественную ценность и общественно-историческое значение…», принял постановление «О восстановлении Триумфальной Арки Отечественной Войны 1812 года в г. Москве», но уже на новом месте.

6 ноября 1968 года воссозданная Триумфальная арка была открыта на Кутузовском проспекте.

266 лет назад (1756) основан Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр).

Этот старейший театр России был учрежден Сенатским указом, подписанным императрицей Елизаветой Петровной в день святого Александра Невского. Труппу «Русского для представлений трагедий и комедий театра» возглавил Федор Волков, а директором стал драматург Александр Сумароков.

В XVIII — начале XX века театр имел статус императорского. В 1832 году он был переименован в Александринский — в честь жены императора Николая I Александры Федоровны.

На сцене театра состоялись первые постановки многих драматических произведений, ставших классикой российского театрального искусства. Среди них, «Горе от ума», «Ревизор», «Гроза», «Чайка».

В 1920 году он был переименован в Государственный театр драмы, а в 1937 году ему было присвоено имя А.С. Пушкина. В 1990-е годы название «Александринский» вновь стало официальным.

319 лет назад (1703) произошло первое в истории Петербурга наводнение.

Вода поднялась на 2,5 метра, затопила Заячий остров и смыла часть материалов, заготовленных для строительства Петропавловской крепости.

Всего начиная с момента основания Петербурга в 1703 году город затапливало более 330 раз.

322 года назад (1700) началась Северная война.

К началу XVIII века в Европе сформировалась антишведская коалиция (Северный Союз), куда вошли Россия, Дания, Речь Посполитая и Саксония. Каждый из ее участников преследовал свои цели: русский царь Петр I стремился получить выход к Балтийскому морю, а также вернуть России ее территории, которые отошли к Швеции по Столбовскому миру 1617 года, саксонский курфюрст, являющийся одновременно королем Польши, претендовал на Лифляндию и Эстляндию, Фредрик IV, король Дании, — на союзное Швеции герцогство Гольштейн-Готторпское.

Северный союз объявил Швеции войну, однако после ряда быстрых шведских побед он распался, и до 1709 года, когда союз был восстановлен, Россия воевала со шведами в основном самостоятельно. Военные действия продолжались 21 год и окончились полной победой России. Мирный договор был подписан 10 сентября 1721 года.

По итогам войны наша страна получила выход к Балтийскому морю, также были присоединены Ингрия (Ижора), Карелия, Эстляндия, Лифляндия и южная часть Финляндии (до Выборга).

21 год назад (2001) во Франкфурте (Германия) состоялась презентация евро.

Евро — официальная валюта 19 стран мира, также она является национальной валютой девяти государств. 1 января 1999 года было введено безналичное обращение евро, а с 1 января 2002 года — наличное обращение банкнот и монет.

38 лет назад (1984) в свой первый полет отправился шаттл «Дискавери».

Строительство третьего многоразового транспортного космического корабля было начато в августе 1979 года, а спустя 4 года, в ноябре 1983 года, он был передан в эксплуатацию NASA. Свое имя шаттл получил в честь одного из двух судов, на которых в XVIII веке британский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады.

30 августа 1984 года космический челнок с экипажем в составе шести астронавтов (Генри Хартсфилд, Майкл Коутс, Ричард Маллейн, Стивен Хоули, Джудит Резник, Чарлз Уокер) был запущен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).

За 27 лет эксплуатации челнок совершил 39 полетов, провел в космосе 365,5 суток, совершил 5830 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 238,5 миллиона километров. Последний полет «Дискавери» состоялся в 2011 году. На тот момент он был старейшим из действующих шаттлов.

В 2012 году «Дискавери» был установлен в Центре Стивена Удвар-Хейзи в аэропорту им. Даллеса — филиале Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института.