Для кого настанет белая полоса в жизни: знаки зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
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Для кого настанет белая полоса в жизни: знаки зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года

Для кого настанет белая полоса в жизни: знаки зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года

Некоторым знакам зодиака крупно повезет уже в сентябре 2022 года. Осень является достаточно сложным временем года, но идеальным для новых возможностей. В первый осенний месяц некоторым крупно повезет, что обернется увеличением финансового состояния.

Кому повезет в сентябре 2022 года

Удача приходит и уходит, когда ей захочется, но с ней будет проще достичь желаемого, стать счастливее и успешнее. Некоторым знакам зодиака в первый осенний месяц удача будет улыбаться чаще, чем остальным. Поэтому стоит придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы не спугнуть ее.

Для многих людей сентябрь является унылой порой, которая связана с началом учебного года, дождями и первыми холодами. Однако даже в эту унылую пору найдутся счастливчики среди некоторых знаков зодиака, которым может повезти по-крупному.


Хорошее настроение в сентябре будет у Тельцов. Это связано не только с планетами, но и в целом с энергетикой осени, которая вселяет в них любовь и надежду, веру в лучшее будущее. Приходит тот период, когда нужно будет действовать решительно и быстро, смело и откровенно. Для того чтобы добиться своей цели, не обязательно переходить кому-то дорогу и делать гадости.

Люди, рожденные под знаком Тельца, могут уверенно рассчитывать на помощь своих друзей и коллег. Вероятно, что именно эти люди не дадут потерпеть провал. В целом, первый осенний месяц для Тельцов будет очень успешным и продуктивным.

Повезет ли в сентябре 2022 года Рыбам и Весам

Влияние ретроградного Меркурия в сентябре меньше всего повлияет на Рыб. Эти люди будут успешными, причем не только в работе и бизнесе, но и в любви, общении и личной жизни. Нельзя сказать, что они будут очень удачливы, но положение их точно будет лучше, чем у многих других знаков.


Удача будет сопутствовать Рыбам. Это означает, что можно начинать новые дела и проекты, которые ранее вызывали опасения. Также можно пробовать экспериментировать с увлечениями и хобби — вполне вероятно, что они окажутся успешными.

Умиротворение и спокойствие могут ощутить Весы. Это даст им возможность избавиться от переживаний и волнений, последствий стрессов и отрицательных воспоминаний. В таком состоянии ума и души удача сама будет идти за вами по пятам. Остается только наслаждаться жизнью и уверенно идти к своей мечте.

Весам в сентябре нужно не только активничать, но и отдыхать. Лучше по возможности устроить для себя спокойный и размеренный отпуск. Не нужно переутомляться, ведь такое состояние может просто отпугнуть Фортуну.

Каким знакам зодиака в сентябре 2022 года крупно повезет

Первый осенний месяц считается временем Девы. Именно в сентябре эти ребята отмечают свой день рождения, но, кроме хороших подарков, они получат еще и особое признание. Вполне вероятно, что приползет на коленях бывший возлюбленный, моля о прощении, или они узнают какую-то тайну. В любом случае новости будут приятными.


Повезет в сентябре и Водолеям, но только в том случае, если они будут стараться и с энтузиазмом окунутся в пучину трудовых будней. И чем сильнее, тем счастливее будут стечения обстоятельств. В общем, на случай можно надеяться, но самому не плошать.

Щедрые подарки могут свалиться на голову Стрельцу, особенно если ранее представители данного знака хорошо себя зарекомендовали. В первый осенний месяц огненные ребята смогут пожинать плоды своей работы, причем во всех сферах – в карьере, отношениях, здоровье.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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