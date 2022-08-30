Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился

Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился
Ведущий Дмитрий Дибров в одном из интервью рассказал об алкогольной зависимости. Известный ведущий Дмитрий Дибров, отец пятерых детей, во время одного из светских мероприятий, в котором он участвовал, поделился своим опытом воспитания детей. По словам Диброва, ему известен секрет — как увлечь детей «правильными вещами» и не позволить им сбиться с пути. «Знаете, как меня отец воспитывал? В Ростове многим трудно избежать алкоголизма и зависимости от наркотиков, потому что очень хорошая жизнь всю жизнь была: Дон не трогали. Это так легко: фрукты тебе сами падают, хочешь — иди портвейн пей, девки… Вот там мы все и спивались.
Что же делал папа? Он показывал мне, что в мире есть фантастически интересные вещи. Есть Феллини и Окуджава, есть гармошка, есть гитара, есть The Beatles, наконец. И папа выиграл: я здесь с вами стою, вы еще меня слушаете. А если бы пил портвейн, то вы бы меня сейчас и не слушали». Ведущий добавил, что он не собирается отнимать у детей гаджеты. Он действует более тонко. «И еще в чем главная проблема современной школы — в гаджетах. Что делать с планшетом? А я знаю, что с ним делать. Его нельзя забрать — это стоять на пути у времени. Зато можно сделать так, чтобы то, что происходит вокруг ребенка, оказалось настолько интересным, что к чертовой матери этот планшет!» — цитирует слова ведущего издание «МК».
# Шоу-бизнес Дибров Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Мария Кожевникова: «Проснулась, а нет ни цели, ни мечты. Занимаюсь своим ментальным здоровьем»
Мария Кожевникова: «Проснулась, а нет ни цели, ни мечты. Занимаюсь
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Стартовали съемки второго сезона сериала по Halo — он сюжетно будет ближе к игре
Стартовали съемки второго сезона сериала по Halo — он сюжетно будет
Егор Крид записал песню с Шуфутинским
Егор Крид записал песню с Шуфутинским
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Фриске сам не хочет видеть внука
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Фриске сам не хочет видеть внука
Долита Милявская сделала тату и укатила в Болгарию
Долита Милявская сделала тату и укатила в Болгарию
Настя Каменских рассказала о своей десятилетней беременности
Настя Каменских рассказала о своей десятилетней беременности
Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился
Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился
Анну Семенович в бикини раскритиковали поклонники за стертый пупок
Анну Семенович в бикини раскритиковали поклонники за стертый пупок
Юлия Савичева ответила на критику Александра Васильева: «Расслабьтесь, я обратила на вас внимание!»
Юлия Савичева ответила на критику Александра Васильева:
Аналитик спрогнозировал снижение курса рубля
Аналитик спрогнозировал снижение курса рубля
Казаки отказались выступать на кубанском фестивале из-за Манижи
Казаки отказались выступать на кубанском фестивале из-за Манижи

Топ на сегодня

Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Звезда фильмов для взрослых Riley Steele (Райли Стил) отмечает 35 лет! Она ушла, но вернулась в кино (16 фото)
Звезда фильмов для взрослых Riley Steele (Райли Стил) отмечает 35
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но
В Москве в аварии погибли три человека
В Москве в аварии погибли три человека

Еще по теме

Дибров сдержал данную Малышевой клятву
Дмитрий Дибров пережил микроинсульт
Дмитрий Дибров похоронил мать
Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей