Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился

Ведущий Дмитрий Дибров в одном из интервью рассказал об алкогольной зависимости. Известный ведущий Дмитрий Дибров, отец пятерых детей, во время одного из светских мероприятий, в котором он участвовал, поделился своим опытом воспитания детей. По словам Диброва, ему известен секрет — как увлечь детей «правильными вещами» и не позволить им сбиться с пути. «Знаете, как меня отец воспитывал? В Ростове многим трудно избежать алкоголизма и зависимости от наркотиков, потому что очень хорошая жизнь всю жизнь была: Дон не трогали. Это так легко: фрукты тебе сами падают, хочешь — иди портвейн пей, девки… Вот там мы все и спивались.Что же делал папа? Он показывал мне, что в мире есть фантастически интересные вещи. Есть Феллини и Окуджава, есть гармошка, есть гитара, есть The Beatles, наконец. И папа выиграл: я здесь с вами стою, вы еще меня слушаете. А если бы пил портвейн, то вы бы меня сейчас и не слушали». Ведущий добавил, что он не собирается отнимать у детей гаджеты. Он действует более тонко. «И еще в чем главная проблема современной школы — в гаджетах. Что делать с планшетом? А я знаю, что с ним делать. Его нельзя забрать — это стоять на пути у времени. Зато можно сделать так, чтобы то, что происходит вокруг ребенка, оказалось настолько интересным, что к чертовой матери этот планшет!» — цитирует слова ведущего издание «МК».