Дмитрий Хрусталев, оставшийся без работы после закрытия шоу «Вечерний Ургант», нашел новый проект
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Дмитрий Хрусталев, оставшийся без работы после закрытия шоу «Вечерний Ургант», нашел новый проект

Дмитрий Хрусталев, оставшийся без работы после закрытия шоу «Вечерний Ургант», нашел новый проект

Начиная с весны 2022 года, многие ведущие развлекательных проектов остались без работы. Телеканалы перешли в «информационный режим» и убрали из сетки вещания полюбившиеся зрителям шоу. Среди тех, кто лишился работы, оказался и юморист Дмитрий Хрусталев. Но ведущий долго не сидел без дела. Теперь зрители смогут увидеть его в другой популярной передаче.


Шоу «Вечерний Ургант» выходило на телеэкраны с 2012 года. Через год после старта проекта Иван решил разнообразить проект и пригласил в качестве второго ведущего Дмитрия Хрусталева. В таком составе шоу выходило до 21 февраля 2022 года. После изменения сетки вещания проект решили временно приостановить, а потом и вовсе закрыли.

Иван Ургант на время пропал с радаров поклонников, но недавно снова вернулся на телеэкраны. Правда, не на Первом канале, как это было раньше. Теперь Иван проводит частные вечеринки и корпоративы, участвует в различных ток-шоу в качестве приглашенного гостя, снимается в рекламе и проводит совместные выпуски с одним обучающим центром.


Дмитрий Хрусталев также некоторое время находился в творческом отпуске, но теперь возвращается на телеэкраны. Как сообщает Первый канал, юморист станет новым ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН — 2022», сменив на этом посту Александра Маслякова. Будет ли эта должность временной или же Хрусталев станет новым ведущим и в других проектах КВН, неизвестно.

«Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН — 2022" пройдет 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий — Дмитрий Хрусталев», – сообщается на сайте телеканала.


Напомним, что в феврале 2022 года Александр Масляков сообщил, что не может вести проект по состоянию здоровья. Бессменный ведущий КВН переболел коронавирусом, и, вероятно, последствия болезни серьезно отразились на общем состоянии Александра Васильевича. В различных источниках сообщалось, что на этом посту его могут заменить Дмитрий Нагиев, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Иван Ургант, Андрей Бурковский или Дмитрий Хрусталев.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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