Дмитрий Певцов считает, что Меладзе нужно запретить выступать в России
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Дмитрий Певцов считает, что Меладзе нужно запретить выступать в России

Дмитрий Певцов считает, что Меладзе нужно запретить выступать в России
Актер Дмитрий Певцов заявил, что таких артистов не стоит пускать на сцену.   Артист поддержал в «Телеграме» своих коллег, которые обратились ранее к заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Они хотят запретить концерты Валерия Меладзе в России. «Категорически согласен. Таким гражданам надо запретить какую-либо публичную деятельность», сказал Дмитрий Певцов.
По словам Меладзе, кино, эстрада, федеральные каналы на ТВ, а также интернет должны быть для этих граждан недоступны. Ранее в одном из столичных клубов прошел концерт Валерия Меладзе. Многие россияне не поняли, кто допустил певца в нашу страну. Ведь ранее он не раз негативно высказывался о России.
# Шоу-бизнес Певцов Дмитрий
По материалам: z-aya

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