Дмитрий Шепелев заявил, что отец Фриске сам не хочет видеть внука
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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Фриске сам не хочет видеть внука

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Фриске сам не хочет видеть внука
Ведущий Дмитрий Шепелев ответил на нападки отца покойной жены. Борьба за сына Жанны Фриске идет уже много лет — между родителями певицы и Дмитрием Шепелевым, с которым и проживает Платон. Шепелева часто критиковали за то, что он, взрослый и адекватный человек, не может найти общего языка с родителями покойной супруги, а ведь им пришлось пережить столько трагедий. Мол, телеведущий якобы запрещает бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном. Как оказалось, Дмитрию надоело быть постоянно виноватым во всем. И он решил сделать откровенное признание о настоящей причине конфликта между ним и родителями Жанны.
По словам шоумена, он вовсе не препятствует общению бабушки и дедушки с Платоном, а те сами игнорируют встречи с внуком. Они не желают встречаться, им нужно забрать Платона у отца навсегда, чтобы мальчик жил с ними. «Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу. У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования», — рассказал телеведущий на съемках шоу «Осторожно: Собчак».  Отметим, что марте прошлого года телеведущий стал папой во второй раз — его гражданская жена Екатерина Тулупова родила сына Тихона. Дмитрий Шепелев постоянно подчеркивает, что очень счастлив со своей спутницей жизни, у них общие интересы и они находятся на одной волне. 
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

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