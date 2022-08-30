Дмитрий Шепелев заявил, что отец Фриске сам не хочет видеть внука

Ведущий Дмитрий Шепелев ответил на нападки отца покойной жены. Борьба за сына Жанны Фриске идет уже много лет — между родителями певицы и Дмитрием Шепелевым, с которым и проживает Платон. Шепелева часто критиковали за то, что он, взрослый и адекватный человек, не может найти общего языка с родителями покойной супруги, а ведь им пришлось пережить столько трагедий. Мол, телеведущий якобы запрещает бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном. Как оказалось, Дмитрию надоело быть постоянно виноватым во всем. И он решил сделать откровенное признание о настоящей причине конфликта между ним и родителями Жанны.По словам шоумена, он вовсе не препятствует общению бабушки и дедушки с Платоном, а те сами игнорируют встречи с внуком. Они не желают встречаться, им нужно забрать Платона у отца навсегда, чтобы мальчик жил с ними. «Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу. У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования», — рассказал телеведущий на съемках шоу «Осторожно: Собчак». Отметим, что марте прошлого года телеведущий стал папой во второй раз — его гражданская жена Екатерина Тулупова родила сына Тихона. Дмитрий Шепелев постоянно подчеркивает, что очень счастлив со своей спутницей жизни, у них общие интересы и они находятся на одной волне.