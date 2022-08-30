Дочка Константина Меладзе не видит будущего в Европе
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Дочка Константина Меладзе не видит будущего в Европе

Дочка Константина Меладзе не видит будущего в Европе
Дочь композитора Константина Меладзе стонет от своей богатой жизни. Как только на Украине началась нестабильная обстановка, средняя дочь продюсера Лия приехала в Европу. Сегодня она много путешествует, но, похоже, такая жизнь ее не устраивает. Наследница Константина Меладзе призналась, что находится в депрессии из-за невозможности определиться с будущим. Лия не стала скрывать, что ее красивая жизнь — всего лишь картинка. На самом деле девушку мучают душевные терзания. «Как резко я перестала быть ребенком. И нет, я до сих пор не знаю, как платить налоги, и никогда не была в банке, и сама по врачам не хожу. У меня есть мама с папой, и дом, в который я всегда могу вернуться. Но я перестала быть ребенком. Я не ребенок больше. Мое прошлое рухнуло, и я даже боюсь повернуться назад, чтобы увидеть, что от него осталось. Прошлое, как сон, сладкий настолько, что пугает, меня от него бросает в дрожь.
Настоящее кажется пустым, никаким. Его нет, оно поверхностное и бессмысленное, хоть вроде катаюсь по Европе, вижусь с любимыми, все есть. А будущее? Будущее размыто, выглядит как картинка, нарисованная искусственным интеллектом, неясные очертания в странных цветах и оттенках, хоть все и решено, хоть и возможностей много», — поплакалась 18-летняя наследница Меладзе в личном блоге. «Смотрю на свои старые видео и фотки, читаю давние посты и не понимаю, — кто это? Кто я и кем была? Как я умудрилась потерять всю себя в самый неожиданный момент, почему не могу найти и найду ли? Какие таблетки выпить, чтобы вернуться в ту себя? Какие таблетки выпить, чтобы принять: той меня больше не будет. Взросление тяжелее, чем просто стирать, гладить и зарабатывать деньги. Взросление — это самое страшное, что со мной случалось....» — считает Лия Меладзе.
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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