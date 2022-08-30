Долита Милявская сделала тату и укатила в Болгарию
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Долита Милявская сделала тату и укатила в Болгарию

Долита Милявская сделала тату и укатила в Болгарию
Певица Лолита Милявская объяснила свой отъезд из России. Лолита Милявская взяла тайм-аут в работе и репетициях. Артистка рассказала, что её отпуск продлится чуть больше недели и проведет она его не в России. Вероятно, она решила на этот раз заранее объявить о своей поездке, чтобы избежать травли в СМИ за «предательский побег» из страны. Милявская объявила, что на 10 дней уехала в Болгарию, где с недавних пор живет её семья. Весной этого года певица вывезла близких из Восточной Европы. Сначала она поселила своих мать и дочь в столичной квартире. Но вскоре отправила их за границу — в дом, построенный несколько лет назад в одной из болгарских деревушек. Родные Милявской удобно разместились в просторном коттедже, расположенном в тихом поселке. Сама артистка туда приезжает всего пару раз в год.
«Доброе утро! Наклеила себе новую татуировку! Ближайшие десять дней проведу с семьей и собакой. Буду осваивать кусторез, который везу. Он очень тяжелый и похож на орудие пыток», — рассказала Лолита. «Последние 10 дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду и домой. На работу! На работу!👻😂‼️», добавила певица. Болгария, кстати, стала популярным местом для жизни и отдыха российских звезд. Собственной недвижимостью там владеют также Лариса Гузеева, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Лариса Удовиченко и многие другие знаменитости.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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