Если носить маски, поможет ли это от заражения новым штаммом коронавируса
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Если носить маски, поможет ли это от заражения новым штаммом коронавируса

Если носить маски, поможет ли это от заражения новым штаммом коронавируса

В Сети спорят, нужно ли носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом. Ведь инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски, а что об этом думает доктор Мясников?


Главный инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски, а врачи уже несколько недель говорят, что вот-вот правительство объявит масочный режим. Этот слух подтверждает и Доктор Мясников, который внимательно мониторит ситуацию и следит за тем, как помочь россиянам.

«Панику не надо раздувать. Без вариантов будут вводить масочный режим. И это не по той причине, что они помогают. Просто не можем не реагировать. Иначе скажут, что не заботимся о здоровье нации. Нас обязывают принять меры. Как говорят, строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения», — считает Мясников.

Несмотря на то, что будет четкий приказ, знаменитый врач считает, что некоторыми рекомендациями можно пренебречь, а те, кто не захочет носить маску — могут смело отказаться. К такому выводу он пришел на основе исследований: маска не дает гарантий, что человек не будет заражен COVID-19.

«Вся тонкость в том, что маска не предотвращает заражение здорового человека от больного. Если ты надел маску, то коронавирусом все равно заразишься, если рядом зараженный, через выдыхаемый им воздух. Либо маска должна быть высокой степени фильтрации. Но если больной наденет маску, то его сопли и кашель, не попадут в воздух. Но больному человеку стоит сидеть дома», — добавил Мясников.

Отметим, что сейчас в России фиксирует большое количество заражений новым штаммом, который назвали «кентавр». Его опасность заключается в нетипичных симптомах, по сравнению с другими. Например, зараженные испытывают боль в глазах, мигрень, ломоту в теле, а также неприятные ощущения в поясничном отделе и мышцах. При этом «кентавр» не поражает легкие.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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