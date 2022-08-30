Если носить маски, поможет ли это от заражения новым штаммом коронавируса
В Сети спорят, нужно ли носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом. Ведь инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски, а что об этом думает доктор Мясников?
Главный инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски, а врачи уже несколько недель говорят, что вот-вот правительство объявит масочный режим. Этот слух подтверждает и Доктор Мясников, который внимательно мониторит ситуацию и следит за тем, как помочь россиянам.
Несмотря на то, что будет четкий приказ, знаменитый врач считает, что некоторыми рекомендациями можно пренебречь, а те, кто не захочет носить маску — могут смело отказаться. К такому выводу он пришел на основе исследований: маска не дает гарантий, что человек не будет заражен COVID-19.
Отметим, что сейчас в России фиксирует большое количество заражений новым штаммом, который назвали «кентавр». Его опасность заключается в нетипичных симптомах, по сравнению с другими. Например, зараженные испытывают боль в глазах, мигрень, ломоту в теле, а также неприятные ощущения в поясничном отделе и мышцах. При этом «кентавр» не поражает легкие.