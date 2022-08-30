Fireblocks добавил поддержку DeFi-приложений и NFT на базе Solana

Криптовалютный кастодиан Fireblocks добавил поддержку децентрализованных приложений и NFT экосистемы Solana для пользователей и разработчиков, сообщает The Block.

«Web3-движок от Fireblocks предлагает Solana-разработчикам высочайший уровень безопасности, когда речь идет о доступе к блокчейну и его экосистеме приложений», — заявил глава компании Майкл Шаулов.

Экосистема Solana находится на 6 месте в рейтинге DeFi Llama, уступая Ethereum, Tron, BNB Chain, Avalanche и Polygon. Ее TVL составляет $1,37 млрд.

Данные: DeFi Llama.

Solana занимает второе место после Ethereum по объему торгов NFT.

Данные: The Block Crypto Data.

В начале августа неизвестные взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов. До этого с сетью криптовалюты случались и другие серьезные проблемы вроде рассинхронизации часов и продолжительных сбоев в работе.



Напомним, в январе Fireblocks привлек $550 млн по итогам раунда финансирования Серии E. Инвесторы оценили компанию в $8 млрд.