Fireblocks добавил поддержку DeFi-приложений и NFT на базе Solana
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Fireblocks добавил поддержку DeFi-приложений и NFT на базе Solana

Fireblocks добавил поддержку DeFi-приложений и NFT на базе Solana


Криптовалютный кастодиан Fireblocks добавил поддержку децентрализованных приложений и NFT экосистемы Solana для пользователей и разработчиков, сообщает The Block.


«Web3-движок от Fireblocks предлагает Solana-разработчикам высочайший уровень безопасности, когда речь идет о доступе к блокчейну и его экосистеме приложений», — заявил глава компании Майкл Шаулов.


Экосистема Solana находится на 6 месте в рейтинге DeFi Llama, уступая Ethereum, Tron, BNB Chain, Avalanche и Polygon. Ее TVL составляет $1,37 млрд.


Данные:  DeFi Llama.

Solana занимает второе место после Ethereum по объему торгов NFT.


Данные: The Block Crypto Data.

В начале августа неизвестные взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов. До этого с сетью криптовалюты случались и другие серьезные проблемы вроде рассинхронизации часов и продолжительных сбоев в работе.

Напомним, в январе Fireblocks привлек $550 млн по итогам раунда финансирования Серии E. Инвесторы оценили компанию в $8 млрд.

# Экономика fireblocks, nft, solana, новости
По материалам: ForkLog

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