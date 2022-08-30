Германия и Франция захотели "вбить клин" между россиянами и властями РФ с помощью соцсетей

Вадим Карасев

Германия и Франция предложили странам Евросоюза принять меры "по борьбе с пропагандой внутри России", чтобы "вбить клин" между представителями российских властей и гражданами страны, пишет Bloomberg.

Берлин и Париж направили государствам—членам ЕС документ "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между Евросоюзом и Россией", который был подготовлен техническими экспертами. В неофициальном документе обе страны призывают ЕС продумать некие "творческие пути", которые позволили бы распространять внутри страны "независимую информацию". Согласно плану, должны быть использованы "технические меры против российской цензуры" в интернете. Речь идет в том числе о создании русскоязычного контента для русскоговорящих, живущих за границей.

Франция и Германия предлагают найти финансирование для курсов по медиаграмотности на русском языке, которые были бы распространены блогерами в YouTube, а также соцсетях, включая "ВКонтакте" и TikTok.

Берлин и Париж призывают Евросоюз продолжать поддерживать каналы связи с российским правительством, невзирая на санкции. Это нужно, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации и сохранить "минимальное сотрудничество" по таким вопросам, как ядерная сделка с Ираном. Документ распространили среди членов Евросоюза перед встречей глав МИД в Праге, которая стартует сегодня, 30 августа. На мероприятии обсудят тему запрета на выдачу туристических виз россиянам.

Еще в марте политологи заявляли о том, что в Сети ведется информационная война против России. Причем сами граждане РФ прекрасно это понимают и с каждым фейком все меньше верят западным СМИ.