Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции

Вадим Карасев

Euractriv: города Нидерландов призвали временно освободить их от санкций ЕС против России

Ряд городских советов в Нидерландах обратился с просьбой к правительству страны временно снять с них санкции, введенные Евросоюзом против России. Об этом пишет портал Euractriv.

Города Нидерландов призвали временно освободить их от антироссийских санкций из-за трудностей в поиске альтернатив энергоресурсам страны.

«Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми [городских] советов об исключениях [из санкций]», — подчеркивается в публикации издания, которое ссылается на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.

Тен Брюггенкате предположил, что власти сделают исключения, если ни одна организация не станет участвовать в тендере или если совет сможет доказать свою неспособность финансово обеспечить исполнение контракта. Правительство Нидерландов заинтересовано в том, чтобы города выбрали альтернативы российским поставщикам.