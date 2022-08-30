Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
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Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции

Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкцииEuractriv: города Нидерландов призвали временно освободить их от санкций ЕС против России

Ряд городских советов в Нидерландах обратился с просьбой к правительству страны временно снять с них санкции, введенные Евросоюзом против России. Об этом пишет портал Euractriv.

Города Нидерландов призвали временно освободить их от антироссийских санкций из-за трудностей в поиске альтернатив энергоресурсам страны.

«Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми [городских] советов об исключениях [из санкций]», — подчеркивается в публикации издания, которое ссылается на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.

Тен Брюггенкате предположил, что власти сделают исключения, если ни одна организация не станет участвовать в тендере или если совет сможет доказать свою неспособность финансово обеспечить исполнение контракта. Правительство Нидерландов заинтересовано в том, чтобы города выбрали альтернативы российским поставщикам.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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