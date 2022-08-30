Гороскоп от Тамары Глобы на 31 августа 2022 года: кому нужно определиться с целями на будущее

Тамара Глоба рекомендует 31 августа 2022 года подвести итог, что было проделано в течение трех летних месяцев. По мнению астролога, последний день лета для многих представителей знаков зодиака станет решающим. Стоит задуматься о планах на будущее.

Гороскоп от Тамары Глобы на 31 августа 2022 года для знаков стихии Воздуха

Весы

День во многом будет решающим, поэтому астролог рекомендует собрать все свои силы и направить именно на ту сферу жизни, где хотелось бы увидеть положительный результат в первую очередь. Осень для Весов обещает быть насыщенной, поэтому следует продумать месяц до мелочей: 31 августа будет отлично получаться планирование.





Водолеи

На протяжении дня следует аккумулировать силы на то, чтобы наладить отношения с близкими людьми. 31 августа будет благоприятным временем для того, что восстановить дружеские связи и загладить обиды.

Близнецы

Астролог рекомендует разобраться со всеми проектами и рабочими вопросами на протяжении дня. Актуально будет решить все насущные проблемы и проявить инициативу, где это необходимо: в таком случае в будущем ожидают успехи и продвижение по службе.

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Рак

День будет напряженный во многих смыслах: возможны проблемные ситуации на работе из-за натянутых отношений с коллегами. Несмотря на все минусы конфликтности, 31 августа она пойдет на пользу Ракам, так как поможет увидеть, кто ведет себя искренне по отношению к ним.

Рыбы

Тамара Глоба прогнозирует повышенную конфликтность и обидчивость: на протяжении дня представителям данного знака зодиака может казаться, что все пытаются задеть их чувства. Однако начинать из-за этого конфликты не нужно: специалист советует контролировать свои эмоции и не поддаваться провокациям.

Скорпион

В общении все будет проходить гладко, астролог рекомендует задуматься о том, каким образом можно сделать отношения с окружающими еще лучше. Таким образом получится задать себе хорошее настроение на день и провести его с пользой для себя.

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Овен

Напряжение будет сопровождать рожденных в этом знаке зодиака на протяжении дня, оно будет обусловлено множеством факторов. Если подобное случится, астролог рекомендует расценивать это как сигнал, что организм переутомлен, поэтому ему необходим отдых. Восстановление сил поможет снять раздражительность и нервозность.

Лев

Силы необходимо направить на решение всех финансовых проблем и недочетов, так как день будет для этого максимально благоприятным. В отношениях можно проявлять инициативу, а с теми, с кем есть недосказанности или обиды, лучше объясниться, чтобы не нести за собой старые эмоции.

Стрелец

Астролог рекомендует заниматься активными видами отдыха и провести последний день лета наиболее расслабляющим способом. Перед началом нового месяца и не менее важной поры года следует подготовиться и морально, и физически.

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Козерог

Настроение может подводить, либо же быть нестабильным, – так показывает астрологическая карта Козерогов. Тамара Глоба рекомендует разобраться со своими мыслями и устаревшими обидами: день подойдет для самоанализа. В работе следует проявлять упорство, если нет ощущения переутомления.

Девы

Эмоциональный отдых – это то, что будет резко необходимо Девам 31 августа. Звездная карта свидетельствует о пике нестабильности и напряжения: если это так, необходимо отложить дела и дать себе возможность восстановиться. Это поможет не только вернуться в будущем к работе с новыми силами, но и не утратить огонь, который подталкивает рожденных в этом знаке к движению.

Телец

Здоровье будет на повестке дня 31 августа 2020 года: следует прислушиваться к себе и внутренним ощущениям, пытаясь понять, о чем хочет оповестить организм. Лжи и неприятного общения следует избегать, иначе проницательность Тельцов может стать поводом для серьезного конфликта.