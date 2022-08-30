Хамзаев выступил за обязательное использование автобоксов при перевозке животных

Необходимо ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в машине. Письмо с таким предложением на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова направил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, сообщает RT.

По словам Хамзаева, сейчас в потоке нередко можно встретить автомобили, в салоне которых находятся питомцы, в том числе собаки крупных пород, свободно сидящие на месте рядом с водителем. В таких случаях сотрудники дорожно-патрульной службы могут ссылаться на правила дорожного движения в части перевозки грузов.

При этом конкретные правила перевозки животных в автомобиле не определены. Маркетплейсы в свою очередь предлагают не только спецустройства для перевозки собак, но и автогамак, которые могут лишь защищать элементы салона, но не препятствовать животному пройти к педалям или лобовому стеклу.





«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т. п.», — говорится в письме.

Это позволит водителям не отвлекаться во время движения и повысит безопасность самого животного в случае аварии, считает парламентарий.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с предложением смягчить правила провоза животных в самолетах. По его мнению, надо разрешить брать в салон воздушного судна животных весом хотя бы до десяти килограммов.