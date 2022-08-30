И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому: 17 случаев, когда звери где-то застряли
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И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому: 17 случаев, когда звери где-то застряли

И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому: 17 случаев, когда звери где-то застряли

Домашние животные могут демонстрировать свою хитрость и предприимчивость, однако бывают случаи, когда хозяева с прискорбием понимают: их питомец не отличается умом и сообразительностью. Ведь иногда кошки, собаки и прочие любимцы, преследуя какую-то только им ведомую цель, совершают непоправимые ошибки и застревают там, где не следовало. Мы собрали для вас несколько подобных примеров.

Вот так моя собака встретила меня сегодня

Когда слышишь шум из другой комнаты, а потом обнаруживаешь там это

За диваном

Собака моей сестры застряла за диваном и начала скулить. Она милая и дружелюбная, но немного глуповатая. Собака тоже не слишком сообразительная.

Тонкий троллинг от истинно любящего брата.

Ночью этот пёс застрял в штанах

Хозяева спасли его, как только проснулись.

Котик застрял на дверце шкафа

Очевидно, этот малыш жалеет о своём решении.

Собака моего коллеги застряла под забором

Судя по выражению морды, она, в отличие от предыдущего кота, ни о чём не жалеет.

Залез и кричит

Сливаясь с диваном

Любимая игрушка

Собака-поводырь моей жены любит, когда его нос застревает в игрушке. Мы помогаем ему выбраться, а через 5 секунд он снова застревает.

Так выглядит отчаяние

В коробке салфеток

Не садись на пенёк

Когда оставили без присмотра на три минуты

Кот залез в толстовку и был найден пойманным в ловушку.

Эта кошка охотилась за жуком и застряла

Когда сняли конус

Но собака тут же нашла его, надела задом наперёд и застряла.

В охоте за вкусняшками

Она не застряла, просто носит фрисби

А ещё у нас есть целая подборка случаев, когда коты были обнаружены там, где их не ждали.

# Интересное
По материалам: twizz

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