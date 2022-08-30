И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому: 17 случаев, когда звери где-то застряли
Домашние животные могут демонстрировать свою хитрость и предприимчивость, однако бывают случаи, когда хозяева с прискорбием понимают: их питомец не отличается умом и сообразительностью. Ведь иногда кошки, собаки и прочие любимцы, преследуя какую-то только им ведомую цель, совершают непоправимые ошибки и застревают там, где не следовало. Мы собрали для вас несколько подобных примеров.
Вот так моя собака встретила меня сегодня
Когда слышишь шум из другой комнаты, а потом обнаруживаешь там это
За диваном
Собака моей сестры застряла за диваном и начала скулить. Она милая и дружелюбная, но немного глуповатая. Собака тоже не слишком сообразительная.
Тонкий троллинг от истинно любящего брата.
Ночью этот пёс застрял в штанах
Хозяева спасли его, как только проснулись.
Котик застрял на дверце шкафа
Очевидно, этот малыш жалеет о своём решении.
Собака моего коллеги застряла под забором
Судя по выражению морды, она, в отличие от предыдущего кота, ни о чём не жалеет.
Залез и кричит
Сливаясь с диваном
Любимая игрушка
Собака-поводырь моей жены любит, когда его нос застревает в игрушке. Мы помогаем ему выбраться, а через 5 секунд он снова застревает.
Так выглядит отчаяние
В коробке салфеток
Не садись на пенёк
Когда оставили без присмотра на три минуты
Кот залез в толстовку и был найден пойманным в ловушку.
Эта кошка охотилась за жуком и застряла
Когда сняли конус
Но собака тут же нашла его, надела задом наперёд и застряла.
В охоте за вкусняшками
Она не застряла, просто носит фрисби
А ещё у нас есть целая подборка случаев, когда коты были обнаружены там, где их не ждали.