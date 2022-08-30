Илон Маск сел на диету после мемов о его физической форме
Миллиардер Илон Маск признался, что сел на диету и занялся своим режимом питания.
По совету хорошего друга я перешел к интервальному голоданию и чувствую себя более здоровым,
— написал в твиттере (заблокирован в РФ) самый богатый человек в мире.
В телеграме предположили, что решение Маска связано с тем, что недавно в сети высмеяли его физическую форму. Тогда вирусными стали фотографии владельца Tesla и SpaceX с обнаженным торсом, сделанные на яхте.
Илон Маск, как выясняется, болезненно воспринял мемы и шутейки над своими формами. И, несмотря на то, что лето закончилось, все равно взялся худеть. Полностью отказываться от ништяков не стал, а решил по наводке друга попробовать интервальное голодание. Говорит, что чувствует себя лучше и уже скинул 20 фунтов (9 кг то есть). Глядишь, к следующему лету придет с кубиками, как Дуров,
— написали в телеграм-канале "Только никому".
В комментариях подписчики Маска также предположили, как миллиардер будет вскоре выглядеть.
Интервальное голодание еще называют голливудской диетой, так как среди знаменитостей немало поклонников такого режима питания. Например, к такому способу поддержания формы прибегают Дженнифер Энистон, Холли Берри, Кортни Кардашьян, Скарлетт Йоханссон и другие. Принцип интервального голодания заключается в отказе от пищи на определенное количество часов в день. Популярной является пропорция 16/8: на 16 часов (включая ночной отдых) человек отказывается от пищи, а в течение оставшихся 8 часов можно употреблять любые продукты в пределах нормы калорий.