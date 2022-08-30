Илон Маск сел на диету после мемов о его физической форме
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Илон Маск сел на диету после мемов о его физической форме

Илон Маск сел на диету после мемов о его физической форме

Миллиардер Илон Маск признался, что сел на диету и занялся своим режимом питания.

По совету хорошего друга я перешел к интервальному голоданию и чувствую себя более здоровым,

— написал в твиттере (заблокирован в РФ) самый богатый человек в мире.

В телеграме предположили, что решение Маска связано с тем, что недавно в сети высмеяли его физическую форму. Тогда вирусными стали фотографии владельца Tesla и SpaceX с обнаженным торсом, сделанные на яхте.

Илон Маск, как выясняется, болезненно воспринял мемы и шутейки над своими формами. И, несмотря на то, что лето закончилось, все равно взялся худеть. Полностью отказываться от ништяков не стал, а решил по наводке друга попробовать интервальное голодание. Говорит, что чувствует себя лучше и уже скинул 20 фунтов (9 кг то есть). Глядишь, к следующему лету придет с кубиками, как Дуров,

— написали в телеграм-канале "Только никому".

В комментариях подписчики Маска также предположили, как миллиардер будет вскоре выглядеть.


"Кажется, скоро ты будешь выглядеть так"

Интервальное голодание еще называют голливудской диетой, так как среди знаменитостей немало поклонников такого режима питания. Например, к такому способу поддержания формы прибегают Дженнифер Энистон, Холли Берри, Кортни Кардашьян, Скарлетт Йоханссон и другие. Принцип интервального голодания заключается в отказе от пищи на определенное количество часов в день. Популярной является пропорция 16/8: на 16 часов (включая ночной отдых) человек отказывается от пищи, а в течение оставшихся 8 часов можно употреблять любые продукты в пределах нормы калорий.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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