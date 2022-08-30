Ирина Шейк первый раз поделилась фото с отцом своей дочери
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Ирина Шейк первый раз поделилась фото с отцом своей дочери

Ирина Шейк первый раз поделилась фото с отцом своей дочери
Супермодель Ирина Шейк (Шайхлисла́мова) отдыхает вместе с голливудской звездой Брэдли Купером. Звезда впервые опубликовала их совместное фото. В этом году в жизни Ирины Шейк уже произошло так много не самых приятных событий, что под конец лета она решила немного развлечься и уехала в отпуск.Сначала модель стала жертвой травли, причем из-за банального салата оливье. В середине июля звезда подиумов опубликовала несколько новых фото и рассказала, как проводит свой выходной. Устроить себе отдых звезда решила в русском стиле: сходила в баню, приготовила огромную кастрюлю оливье, а на десерт приберегла конфеты «Аленка». Все бы ничего, но один из снимков Ирина подписала фразой: «Russianzz on Wednesday». Многие уловили в этом послании «второе дно»: мол, так звезда призналась в любви к России, и приравняли ее пост к политическому высказыванию.
Казалось, Шейк вот-вот отменят, но модель успела вовремя извиниться. Сказала, что не вкладывала в пост никаких тайных смыслов и пожелала всем любви.
И вот теперь, Ирина Шейк наконец-то уехала в отпуск, да не одна, а с Брэдли Купером! Звезда уже успела показать снимки, на которых она, загорелая и в соблазнительном бикини позирует рядом с бывшим возлюбленным. Он, в свою очередь, тоже хвастается подтянутым торсом и не сдерживает радости от всего происходящего. Удивительно, но это первый снимок с актером, который модель когда-либо публиковала на своей странице.
Она не делала этого ни во время их отношений, ни после разрыва. Компанию Ирине и Брэдли в отпуске составили очаровательные… свинки. Они беззаботно прогуливались по пляжу, на который приехали знаменитости, и выглядели максимально дружелюбными. Поклонники пары ликуют: они подозревают, что в путешествие Шейк и Купер поехали не просто так, а потому что решили дать своим отношениям второй шанс. Правда, другие пользователи Сети настроены более скептически и в любовь между бывшими не верят. Они считают, что актер и модель отправились отдыхать с дочкой Леей, ведь даже после расставания они сохранили хорошие отношения и продолжили вместе воспитывать малышку.
# Шоу-бизнес Шейк Ирина
По материалам: z-aya

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