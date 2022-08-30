Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Wonderland

Вадим Карасев

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон появилась сразу на четырех обложках журнала Wonderland. На титульных кадрах актриса позирует в вещах Prada, Valentino, а также украшениях Pomellato, Emefa и Completedworks.





Эмма Уотсон









Во время фотосессии Эмма также примерила платье Harris Reed — сам дизайнер сравнил ее образ с русалкой.

Великолепная богиня Эмма Уотсон позирует в моем любимом образе из моей прошлой коллекции, похожая на настоящую русалку света, коей она и является,

— написал Рид в инстаграме*.





Всего съемки для журнала заняли у Эммы восемь часов, но переутомления она явно не боялась.

Я буду здесь, пока мы не сделаем культовые кадры,

— сказала она на площадке.

















Обложки вышли в свет вскоре после того, как Уотсон была названа амбассадором нового аромата Prada Paradoxe. Актриса также дебютировала в качестве режиссера, сняв видео для рекламной кампании парфюма.





Впрочем, обсуждают сейчас не только творчество Уотсон, но и ее личную жизнь. На днях Эмму заметили в Венеции в компании Брэндона Грина, сына владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop. Как предполагают журналисты, встречаться они начали прошлой осенью, но сама Уотсон свою личную жизнь не комментирует.









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Надя Бесчетникова