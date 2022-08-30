Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Wonderland
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Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Wonderland

Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Wonderland

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон появилась сразу на четырех обложках журнала Wonderland. На титульных кадрах актриса позирует в вещах Prada, Valentino, а также украшениях Pomellato, Emefa и Completedworks.


Эмма Уотсон



Во время фотосессии Эмма также примерила платье Harris Reed — сам дизайнер сравнил ее образ с русалкой.

Великолепная богиня Эмма Уотсон позирует в моем любимом образе из моей прошлой коллекции, похожая на настоящую русалку света, коей она и является,

— написал Рид в инстаграме*.


Всего съемки для журнала заняли у Эммы восемь часов, но переутомления она явно не боялась.

Я буду здесь, пока мы не сделаем культовые кадры,

— сказала она на площадке.





Обложки вышли в свет вскоре после того, как Уотсон была названа амбассадором нового аромата Prada Paradoxe. Актриса также дебютировала в качестве режиссера, сняв видео для рекламной кампании парфюма.


Впрочем, обсуждают сейчас не только творчество Уотсон, но и ее личную жизнь. На днях Эмму заметили в Венеции в компании Брэндона Грина, сына владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop. Как предполагают журналисты, встречаться они начали прошлой осенью, но сама Уотсон свою личную жизнь не комментирует.



*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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