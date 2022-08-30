Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass: сразу 3 новинки
Подписка Game Pass сегодня, 30 августа, пополняется сразу 4 играми. При этом, 3 из 4 проектов — это новинки, которые добавляют в подписку сразу в день релиза.
Commandos 3 – HD Remaster, Immortality, Tinykin и Immortals Fenyx Rising сегодня выходят в Game Pass. Отметим, что Immortality смогла получить оценку 10 из 10 от авторитетного журнала EDGE, и проект Tinykin завоевал весьма высокие оценки от журналистов.
Все перечисленные игры будут доступны по подписке на Xbox и PC. Однако, Immortality выходит только на Xbox Series X | S, на Xbox One игры не будет.
Commandos 3 – HD Remaster
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Commandos 3 — HD Remaster
Встать в строй, солдат! «Commandos 3: выпуск в HD» — это игра, в которой вы попадете в Европу и вступите в жестокие бои. Сражайтесь в смерто…
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Immortality
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Immortality
Марисса Марсель была бы звездой. Она сняла три фильма, но ни один из них так и не был выпущен. И Марисса Марсель исчезла.
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Tinykin
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Tinykin
Мило прибывает на Землю и обнаруживает, что слишком мал для этого мира, все его жители куда-то пропали, а на дворе 1991 год!
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Immortals Fenyx Rising
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Immortals Fenyx Rising™
В Immortals Fenyx Rising вы сыграете за нового полубога с крыльями и спасете греческих богов. Вы — их последняя надежда.
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