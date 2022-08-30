"Это просто шутка": менеджер Валерия Меладзе заявил, что певец никуда не уезжал из России
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"Это просто шутка": менеджер Валерия Меладзе заявил, что певец никуда не уезжал из России

"Это просто шутка": менеджер Валерия Меладзе заявил, что певец никуда не уезжал из России

57-летний певец Валерий Меладзе весной заявлял, что собирается бросать надоевший шоу-бизнес и заниматься инженерным делом, но вскоре оказалось, что это было неправдой. Артист снова начал давать концерты.

Сначала Валерий тайно спел на приуроченном ко Дню России концерту, а потом и вовсе уехал покорять европейских богачей в Монако. Он осудил спецоперацию и якобы эмигрировал из России, но и тут показания расходятся.


Например, его менеджер Георгий Симонян в беседе с порталом ura.ru сообщил, что никуда Меладзе не уезжал, а просто пошутил.

Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер.

К слову, недавно инженер Валерий Меладзе еще и с энтузиазмом спел на одной из столичных площадок, где его выступление даже не было анонсировано. После Европы для него это должно было стать весьма скромным заработком. За вход на мероприятие люди платили всего по 2-3 тысячи рублей, но помимо Меладзе там выступало и множество других людей.

В Госдуме потребовали разобраться с концертной площадкой, на которой выступал Меладзе

Замглавы комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин не оценил выступление Валерия и считает, что концертную площадку стоит проверить в Следственном комитете. Он направил туда запрос и попутно высказался о поведении артиста.

Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете — это низко. Валерий Меладзе, который ранее высказывался крайне негативно по поводу проводимой спецоперации, решил переиграть и вернуться с концертами как ни в чем не бывало. Считаю, что жителям нашей страны нужно проявлять более активную гражданскую позицию и не посещать представления, устраиваемые такими артистами.
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По материалам: uposters.ru

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