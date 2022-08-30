Юлия Савичева ответила на критику Александра Васильева: «Расслабьтесь, я обратила на вас внимание!»

Историк моды часто критикует артистку за неудачные наряды. Раньше Юлия Савичева предпочитала не обращать внимания на обидные слова Александра Васильева в свой адрес. Но недавно решила обратиться к нему лично.

35-летняя певица считает, что историк моды попросту жаждет ее внимания, потому и не скупится на критику.

«У Александра Васильева какая-то отдельная любовь ко мне, — заявила 35-летняя артистка в шоу «НеДудь» с Никитой Никитиным на «Новом радио». — Мне, естественно, докладывают, что он в очередной раз дал негативный комментарий. Думаю, что он просто хочет услышать от меня прямое обращение к нему. Александр, наконец-то вы дождались! Я вас тоже очень люблю. Расслабьтесь, я обратила на вас внимание. Все очень хорошо!»

Напомним, вот уже несколько лет Юлия Савичева является самостоятельным артистом и не зависит от продюсера. Многие годы она сотрудничала с Максом Фадеевым, который привел ее к популярности. В будущем звезда не намерена возвращаться к наставнику.

«У нас замечательные отношения. Иногда мы обсуждаем, что я делаю, порой просто говорим о жизни. Если он предложит вернуться, то я отвечу честно: «Макс, буду общаться по-дружески как с учителем, вторым отцом, а работать — нет». Просто я так решила. Хочу сама научиться многим вещам, которые происходят не только в шоу-бизнесе, но и в музыке вообще. Если это будет делать кто-то вместо меня, я никогда не смогу встать на желаемый уровень.

Сейчас у меня прекрасный путь. С каждым релизом у меня получается стать одной из лучших — и это просто потрясающе. Люди на концертах поют мои новые песни. Они не вспоминают, мол, а вот тогда-то... Сейчас акцент идет на новый материал — это самое главное для меня», — объяснила свою позицию исполнительница.