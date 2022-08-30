Юлия Савичева с издевкой ответила Александру Васильеву на его критику

Историк моды Александр Васильев не раз критиковал внешний вид певицы Юлии Савичевой. 63-летний историк моды часто нелестно отзывается об образах 35-летней певицы на ковровых дорожках и светских раутах. Юлия Савичева едко ответила Александру Васильеву. Ведущий «Модного приговора» считает, что гардероб финалистки «Фабрики звезд-2» не дотягивает до ее звездного статуса. Александр заявил, что Юлия зачастую проигрывает в модной битве другим артистам. Он напомнил, как ярко и эффектно появляются на публике Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие представители российского шоу-бизнеса. Савичева же часто выглядит как дебютантка, некоторые ее наряды он и вовсе назвал «бабушкиными». Историк моды отметил, что девушке придется уйти в тень, если она продолжит так одеваться. При этом Васильев заверил, что считает певицу симпатичной и обаятельной, но, чтобы остаться на плаву, ей нужно стать волчицей и обзавестись более запоминающимися нарядами.Исполнительница хита «Высоко» старалась не реагировать на обидные замечания известного искусствоведа и коллекционера. Однако выпады в ее адрес стали повторяться слишком часто, чтобы закрывать на них глаза. «У Александра Васильева какая-то отдельная любовь ко мне. Мне, естественно, докладывают, что он в очередной раз дал негативный комментарий», — заметила Савичева. Звезда лично обратилась к оппоненту. Она предположила, что модный эксперт жаждет ее внимания и поэтому критикует. «Думаю, что он просто хочет услышать от меня прямое обращение к нему. Александр, наконец-то вы дождались! Я вас тоже очень люблю. Расслабьтесь, я обратила на вас внимание. Всё очень хорошо!» — насмешливо сказала Юлия в шоу «НеДудь» на «Новом радио». Савичева все-таки считает, что для музыканта главное – его голос и талант. Артистка долгие годы сотрудничала с продюсером Максом Фадеевым, но сейчас предпочитает находиться в свободном плавании. «У нас замечательные отношения. Иногда мы обсуждаем, что я делаю, порой просто говорим о жизни. Если он предложит вернуться, то я отвечу честно: «Макс, буду общаться по-дружески как с учителем, вторым отцом, а работать — нет». Хочу сама научиться многим вещам. Если это будет делать кто-то вместо меня, я никогда не смогу встать на желаемый уровень», — сообщила певица.