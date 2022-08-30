К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года

Благодаря прогнозу магнитных бурь на сентябрь 2022 года все метеозависимые люди смогут узнать, что их ждет и к чему следует готовиться. Первый осенний месяц окажется не совсем спокойным для метеопатов.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2022 года

В начале месяца произойдет сильная магнитная буря, а в конце сентября следует ожидать затяжной геошторм.

Следить за геомагнитной обстановкой следует в период с 4 по 6 сентября. В это время сила удара магнитной бури достигнет 6 баллов — она будет сильная. Ее пик активности придется на 4 число.

Следующие геомагнитные возмущения следует ожидать 10 числа. Сила удара этой бури будет не столь сильной, но, несмотря на это, метеопаты ощутят на себе ее действие.





С 13 по 16 сентября Землю накроет очередная магнитная буря, которая будет иметь среднюю интенсивность и тем самым окажет на метеозависимых граждан негативное влияние.

С затяжной магнитной бурей столкнутся люди и в конце месяца. 22 сентября ожидаются слабые магнитные колебания.

Следующая буря начнется 26 числа и закончится 30. Пик ее активности придется на 26 сентября. Сила ее удара может достигать отметки 5 баллов.

В другие дни месяца магнитосфера будет спокойной и никаких колебаний наблюдаться не будет.

Какое влияние оказывают магнитные бури на людей

Среди распространенных симптомов магнитных бурь, можно выделить следующие:

слабость и упадок сил;

головокружение и мигрень;

бессонница;

перепады настроения;

апатия, раздражительность;

потеря работоспособности;

перепады артериального давления;

состояние депрессии.

Некоторые люди могут ощутить ломоту в суставах. У многих обостряются хронические недуги. Люди в такие периоды становятся беспокойными, рассеянными и конфликтными.





Больше всех неблагоприятному воздействию магнитных бурь подвергаются люди с хроническими недугами, беременные, пожилые, маленькие дети, а также те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Что делать, чтобы обезопасить себя в период действия магнитных бурь

Перед началом магнитной бури нежелательно делать следующее:

переутомляться;

брать на себя много работы;

заниматься тяжелым физическим трудом;

злоупотреблять алкоголем и крепким кофе;

курить и принимать запрещенные препараты.

Справиться с любыми последствиями геошторма помогут следующие рекомендации:

больше гулять на свежем воздухе;

отказаться от просмотра гаджетов перед отходом ко сну;

принимать контрастный душ;

заниматься зарядкой;

пить много жидкости и травяные чаи;

думать только о хорошем;

заниматься любимым делом, которое приносит радость;

высыпаться;

добавить в рацион овощи, рыбу и каши.





Сохранить свое здоровье позволит оптимизм. У многих с приходом осени появляются дурные мысли о том, что может произойти что-то плохое. От этого нужно как можно быстрее избавиться. Чтобы в жизни было много оптимизма, необходимо общаться только с приятными и добрыми людьми.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты. То же самое касается сердечников, гипертоников и гипотоников. Им нужно следить за показателями артериального давления.

В период действия магнитных бурь не следует выполнять работу, которая требует сосредоточенности и особого внимания. Желательно также не садиться за руль своего автомобиля — велик риск аварии. Любые сделки, переговоры и подписание договоров лучше перенести на другое время.