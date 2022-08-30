К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года
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К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года

К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года

Благодаря прогнозу магнитных бурь на сентябрь 2022 года все метеозависимые люди смогут узнать, что их ждет и к чему следует готовиться. Первый осенний месяц окажется не совсем спокойным для метеопатов.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2022 года

В начале месяца произойдет сильная магнитная буря, а в конце сентября следует ожидать затяжной геошторм.

  • Следить за геомагнитной обстановкой следует в период с 4 по 6 сентября. В это время сила удара магнитной бури достигнет 6 баллов — она будет сильная. Ее пик активности придется на 4 число.
  • Следующие геомагнитные возмущения следует ожидать 10 числа. Сила удара этой бури будет не столь сильной, но, несмотря на это, метеопаты ощутят на себе ее действие.


  • С 13 по 16 сентября Землю накроет очередная магнитная буря, которая будет иметь среднюю интенсивность и тем самым окажет на метеозависимых граждан негативное влияние.
  • С затяжной магнитной бурей столкнутся люди и в конце месяца. 22 сентября ожидаются слабые магнитные колебания.
  • Следующая буря начнется 26 числа и закончится 30. Пик ее активности придется на 26 сентября. Сила ее удара может достигать отметки 5 баллов.

В другие дни месяца магнитосфера будет спокойной и никаких колебаний наблюдаться не будет.

Какое влияние оказывают магнитные бури на людей

Среди распространенных симптомов магнитных бурь, можно выделить следующие:

  • слабость и упадок сил;
  • головокружение и мигрень;
  • бессонница;
  • перепады настроения;
  • апатия, раздражительность;
  • потеря работоспособности;
  • перепады артериального давления;
  • состояние депрессии.

Некоторые люди могут ощутить ломоту в суставах. У многих обостряются хронические недуги. Люди в такие периоды становятся беспокойными, рассеянными и конфликтными.


Больше всех неблагоприятному воздействию магнитных бурь подвергаются люди с хроническими недугами, беременные, пожилые, маленькие дети, а также те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Что делать, чтобы обезопасить себя в период действия магнитных бурь

Перед началом магнитной бури нежелательно делать следующее:

  • переутомляться;
  • брать на себя много работы;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • злоупотреблять алкоголем и крепким кофе;
  • курить и принимать запрещенные препараты.

Справиться с любыми последствиями геошторма помогут следующие рекомендации:

  • больше гулять на свежем воздухе;
  • отказаться от просмотра гаджетов перед отходом ко сну;
  • принимать контрастный душ;
  • заниматься зарядкой;
  • пить много жидкости и травяные чаи;
  • думать только о хорошем;
  • заниматься любимым делом, которое приносит радость;
  • высыпаться;
  • добавить в рацион овощи, рыбу и каши.


Сохранить свое здоровье позволит оптимизм. У многих с приходом осени появляются дурные мысли о том, что может произойти что-то плохое. От этого нужно как можно быстрее избавиться. Чтобы в жизни было много оптимизма, необходимо общаться только с приятными и добрыми людьми.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты. То же самое касается сердечников, гипертоников и гипотоников. Им нужно следить за показателями артериального давления.

В период действия магнитных бурь не следует выполнять работу, которая требует сосредоточенности и особого внимания. Желательно также не садиться за руль своего автомобиля — велик риск аварии. Любые сделки, переговоры и подписание договоров лучше перенести на другое время.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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