К чему готовиться метеопатам: прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года
Благодаря прогнозу магнитных бурь на сентябрь 2022 года все метеозависимые люди смогут узнать, что их ждет и к чему следует готовиться. Первый осенний месяц окажется не совсем спокойным для метеопатов.
Когда ждать магнитные бури в сентябре 2022 года
В начале месяца произойдет сильная магнитная буря, а в конце сентября следует ожидать затяжной геошторм.
- Следить за геомагнитной обстановкой следует в период с 4 по 6 сентября. В это время сила удара магнитной бури достигнет 6 баллов — она будет сильная. Ее пик активности придется на 4 число.
- Следующие геомагнитные возмущения следует ожидать 10 числа. Сила удара этой бури будет не столь сильной, но, несмотря на это, метеопаты ощутят на себе ее действие.
- С 13 по 16 сентября Землю накроет очередная магнитная буря, которая будет иметь среднюю интенсивность и тем самым окажет на метеозависимых граждан негативное влияние.
- С затяжной магнитной бурей столкнутся люди и в конце месяца. 22 сентября ожидаются слабые магнитные колебания.
- Следующая буря начнется 26 числа и закончится 30. Пик ее активности придется на 26 сентября. Сила ее удара может достигать отметки 5 баллов.
В другие дни месяца магнитосфера будет спокойной и никаких колебаний наблюдаться не будет.
Какое влияние оказывают магнитные бури на людей
Среди распространенных симптомов магнитных бурь, можно выделить следующие:
- слабость и упадок сил;
- головокружение и мигрень;
- бессонница;
- перепады настроения;
- апатия, раздражительность;
- потеря работоспособности;
- перепады артериального давления;
- состояние депрессии.
Некоторые люди могут ощутить ломоту в суставах. У многих обостряются хронические недуги. Люди в такие периоды становятся беспокойными, рассеянными и конфликтными.
Больше всех неблагоприятному воздействию магнитных бурь подвергаются люди с хроническими недугами, беременные, пожилые, маленькие дети, а также те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.
Что делать, чтобы обезопасить себя в период действия магнитных бурь
Перед началом магнитной бури нежелательно делать следующее:
- переутомляться;
- брать на себя много работы;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- злоупотреблять алкоголем и крепким кофе;
- курить и принимать запрещенные препараты.
Справиться с любыми последствиями геошторма помогут следующие рекомендации:
- больше гулять на свежем воздухе;
- отказаться от просмотра гаджетов перед отходом ко сну;
- принимать контрастный душ;
- заниматься зарядкой;
- пить много жидкости и травяные чаи;
- думать только о хорошем;
- заниматься любимым делом, которое приносит радость;
- высыпаться;
- добавить в рацион овощи, рыбу и каши.
Сохранить свое здоровье позволит оптимизм. У многих с приходом осени появляются дурные мысли о том, что может произойти что-то плохое. От этого нужно как можно быстрее избавиться. Чтобы в жизни было много оптимизма, необходимо общаться только с приятными и добрыми людьми.
Людям, имеющим хронические заболевания, следует всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты. То же самое касается сердечников, гипертоников и гипотоников. Им нужно следить за показателями артериального давления.
В период действия магнитных бурь не следует выполнять работу, которая требует сосредоточенности и особого внимания. Желательно также не садиться за руль своего автомобиля — велик риск аварии. Любые сделки, переговоры и подписание договоров лучше перенести на другое время.