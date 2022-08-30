Как убедить жену, что ты поехал к другу помогать делать ремонт

Вадим Карасев

Врать жене - ужасный грех! Но маленькие и невинные хитрости большой беды не сделают. Ведь порой так хочется сбежать из дома и просто выпить пива в баре. Но для этого нужен убедительный аргумент. Например, можно сказать, что вам надо поехать к товарищу на дачу, чтобы помочь с ремонтом. А когда настанет время "контрольного звонка" от благоверной, попросите товарища захватить с собой пару инструментов для пущей достоверности.