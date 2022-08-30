Казаки отказались выступать на кубанском фестивале из-за Манижи
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Казаки отказались выступать на кубанском фестивале из-за Манижи

Казаки отказались выступать на кубанском фестивале из-за Манижи

В Кубанском казачьем войске заявили, что творческие коллективы казаков не выйдут на одну сцену с певицей Манижей на фестивале "Александровская крепость", сообщает "Говорит Москва".

"Если организаторы не пересмотрят свое решение по вопросу участия певицы Манижи в мероприятиях фестиваля "Александровская крепость", то тогда казаки, творческие коллективы и мастера-ремесленники Кубанского казачьего войска однозначно не примут участия", - сообщили радиостанции в пресс-службе войска.


Фестиваль "Александровская крепость" состоится в сентябре в Усть-Лабинске Краснодарского края. Участие в концерте Манижи, представлявшей Россию на конкурсе "Евровидение" в прошлом году, подтвердилось ранее официально. На прошлой неделе казаки заявляли, что не намерены выступать на одном мероприятии с Манижей, которая критикует российскую спецоперацию на Украине. Кубанское казачье войско объявило, что решительно осуждает "даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны".

Фотографию Манижи Хамраевой, которая была заявлена как хедлайнер фестиваля, должны были напечатать на обложке кубанской версии журнала "Собака.ру", но издание отказалось от этой затеи. Номер уже ушел в типографию, однако его сняли с печати.

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По материалам: uposters.ru

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