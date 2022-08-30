Кириенко: Фонд президентских грантов поддержит свыше 900 проектов из 80 регионов России

Вадим Карасев

Свыше 900 проектов из 80 российских регионов получат гранты на общую сумму почти в 2,9 млрд рублей в рамках второго конкурса президентского Фонда культурных инициатив в 2022 году, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поддержим 905 проектов на общую сумму 2 миллиарда 879 миллионов 539 тысяч рублей", - сказал Кириенко журналистам по итогу заседания координационного комитета президентского Фонда культурных инициатив.

Он добавил, что ещё 2,37 млрд рублей победители привлекут на свои проекты самостоятельно, увеличив поддержку на 82%.

"Получается, что на каждый рубль, который выделил фонд, ещё 82 копейки собирают региональные власти, бизнес привлекают сами организаторы проектов", - отметил Кириенко.

Пресс-служба фонда сообщила, что всего на конкурс было направлено 6814 заявок из всех регионов РФ на общую сумму в 23,8 млрд рублей, лидерами по числу поданных заявок стали Москва, Татарстан, Петербург и Белгородская область.

"Среди победителей 29 проектов, которые будут реализованы на освобождаемых территориях - Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье, Харьковская область", - добавил Кириенко.

Гранты Фонда культурных инициатив получили организаторы музейной экспозиции "Становление государственности в Луганской народной республике", всенародного проекта "Знаток русского Донбасса", обучения талантливых детей в школе Леонида Лундстрема "Донбасский экспресс" и международного литературного фестиваля "Звезды над Донбассом".

При этом проекты из Москвы составили лишь 8% среди всех победителей, остальные – "проекты про всю остальную страну", подчеркнул Кириенко. Также 699 из 905 победителей конкурса получают гранты фонда в первый раз.

Крупнейший грант в 58,2 млн рублей выиграл Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", самую скромную сумму в 77,8 тыс. рублей - детско-юношеский фестиваль "Мозаика добра и вдохновения" в Новокуйбышевске Самарской области.

"С учётом наших шести конкурсов мы понимаем, что проекты российской культуры и искусства получат в этом году только за счёт фонда культурных инициатив президентского более 9 миллиардов рублей. И поскольку у нас средний процент софинансирования где-то 83%, более 7 млрд рублей они ещё привлекут сами, значит, что в поддержку творческих креативных проектов в этом году в России будет дополнительно направлено более 16 млрд рублей", - заключил Кириенко.