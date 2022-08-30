"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию

Вадим Карасев

Новости о возможном контрнаступлении ВСУ на Херсон явили мировому сообществу разногласия между позициями Великобритании и США по Украине. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков.

Как утверждает эксперт, Вашингтон активно "вдохновляет" высшие круги Украины на начало контрнаступления, взамен предлагая разведывательную помощь. Пользуясь поддержкой США, ВСУ уже активизировались на Херсонском направлении.

В Соединенном Королевстве, однако, к перспективам скорого возвращения Херсона под контроль Киева относятся скептически. Так, британские военные эксперты заявили, что для успешной операции ВСУ необходимо собрать не менее 6 новых механизированных и танковых бригад по 4000 солдат в каждой. В противном случае попытка пробить линию фронта обернется для Украины новыми потерями – как людскими, так и территориальными.

Политолог отмечает нестандартные для текущей конъюнктуры расклады: именно Лондон публично и последовательно выступал за военное, а не дипломатическое разрешение конфликта на Украине, в то время как Вашингтон за последние месяцы дистанцировался от массовой поддержки Киева на фоне внутренних трудностей.

Через 2 месяца в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и Белый дом планирует разыграть "украинскую карту", выдав те или иные успехи, пусть промежуточные, за безоговорочные победы. Байдену и его кругам не столь важен окончательный результат возможного украинского контрнаступления, пишет Дудаков. Американскому истеблишменту важно максимально смягчить вероятное поражение, которое наступит на выборах для демократов.

Ранее украинские СМИ заявили о начале контрнаступления на Херсон. Очевидцы сообщают о некоторой активизации ВСУ на Херсонском, Криворожском и Николаевском направлениях, однако в России масштабы наступления украинской армии считают преувеличенными.

Большинство западных СМИ скептически относятся к перспективе возвращения Херсона под контроль Украины до конца года. Так, Washington Post пишет о том, что прогресс ВСУ остановился, а военнослужащим "негде спрятаться" из-за активной работы российских беспилотников "Орлан-10", уничтожающих пути сообщения украинской армии.